Именины (День Ангела) Захара: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Захар имеет древнееврейское происхождение.

Из древнееврейского языка – "память Господня", "Бог вспомнил". В христианских религиозно-мифологических представлениях Захария и Елисавета – родители Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи).

Захар всегда является хорошим другом, он очень внимателен к окружающим его людям. С ним интересно вести беседу, он больше слушает, чем говорит. Настоящая страсть Захара - это техника. Часто они связывают с ней свою жизнь. Захар хороший муж, который смотрит за своими детьми и внимателен к жене. Любит принимать гостей и ходить в гости. Ему всегда необходимо находится в обществе, так как он не любит одиночества. Не забывает он и о своих родителях, он всегда заботится о них.

Коммуникабельны, скромны, добры. Люди широкой души, размаха. Человеколюбивы. Не любят разбирательств, интриг. Всегда помогут в беде. Сексуальны, но долго не вступают в брак. В зрелом возрасте женятся на женщине с ребенком, обеспечивают семью, не брезгуя никакой работой. Любят детей, с удовольствием и без лишних назиданий воспитывают их.

У Захара широкая натура. Он общителен и гостеприимен, с радостью приглашает к себе друзей и даже случайных попутчиков, к спиртному равнодушен. Доброта и мягкость Захара способствуют тому, что жена быстро и незаметно для Захара прибирает его к рукам и занимает "генеральское" место в доме. Иногда – в тех случаях, когда жена переборщит в мерах воспитания, – это заканчивается разводом.

Поздравления

Захар, тебя я поздравляю

И от всей души желаю.

Жить счастливо, в любви и мире,

Честно, радостно и красиво.

С праздником именин!

Жизнь пусть платит по заслугам

Только щедрый гонорар.

Оставайся верным другом,

Несравненный наш Захар.

Счастья мы тебе желаем,

Будет все пусть лишь на "пять",

Силы будут и желание

Необъятное обнять.

Тебя я хочу поздравить, Захар,

Пусть в сердце любви пылает пожар,

Душа от любви твоя пусть поет,

И крылья тебе для полета дает.

Пусть искренней будет она и взаимной,

Тебя согревает ночью пусть зимней,

Желаю с любовью по жизни идти

И счастье свое встретить в пути.

Захару я желаю много ласки,

Будь женщинами окружен всегда.

Пускай не будет в жизни серой краски,

Здоровья крепкого желаю я.

Не унывая путешествуй жизнью,

Знакомых новых находи.

Печали все пусть разбегутся,

Мечту желанную зажги.

Пусть всегда сопровождает

Тебя громкий шум фанфар.

Я побед тебе желаю,

Наш напористый Захар.

Друг пусть будет настоящим,

Верною - любимая,

Тяга будет к новым далям

Пусть неодолимая.

Двигайся мечте навстречу,

Верь в себя и верь в судьбу,

Среди тысячи дорожек

Выбери свою тропу.