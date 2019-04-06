Именины (День Ангела) Захара: значение имени и поздравления

Из древнееврейского языка – "память Господня", "Бог вспомнил". В христианских религиозно-мифологических представлениях Захария и Елисавета – родители Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи).
Захар всегда является хорошим другом, он очень внимателен к окружающим его людям. С ним интересно вести беседу, он больше слушает, чем говорит. Настоящая страсть Захара - это техника. Часто они связывают с ней свою жизнь. Захар хороший муж, который смотрит за своими детьми и внимателен к жене. Любит принимать гостей и ходить в гости. Ему всегда необходимо находится в обществе, так как он не любит одиночества. Не забывает он и о своих родителях, он всегда заботится о них.
Коммуникабельны, скромны, добры. Люди широкой души, размаха. Человеколюбивы. Не любят разбирательств, интриг. Всегда помогут в беде. Сексуальны, но долго не вступают в брак. В зрелом возрасте женятся на женщине с ребенком, обеспечивают семью, не брезгуя никакой работой. Любят детей, с удовольствием и без лишних назиданий воспитывают их.
У Захара широкая натура. Он общителен и гостеприимен, с радостью приглашает к себе друзей и даже случайных попутчиков, к спиртному равнодушен. Доброта и мягкость Захара способствуют тому, что жена быстро и незаметно для Захара прибирает его к рукам и занимает "генеральское" место в доме. Иногда – в тех случаях, когда жена переборщит в мерах воспитания, – это заканчивается разводом.
Захар, тебя я поздравляю
И от всей души желаю.
Жить счастливо, в любви и мире,
Честно, радостно и красиво.
С праздником именин!
Жизнь пусть платит по заслугам
Только щедрый гонорар.
Оставайся верным другом,
Несравненный наш Захар.
Счастья мы тебе желаем,
Будет все пусть лишь на "пять",
Силы будут и желание
Необъятное обнять.
Тебя я хочу поздравить, Захар,
Пусть в сердце любви пылает пожар,
Душа от любви твоя пусть поет,
И крылья тебе для полета дает.
Пусть искренней будет она и взаимной,
Тебя согревает ночью пусть зимней,
Желаю с любовью по жизни идти
И счастье свое встретить в пути.
Захару я желаю много ласки,
Будь женщинами окружен всегда.
Пускай не будет в жизни серой краски,
Здоровья крепкого желаю я.
Не унывая путешествуй жизнью,
Знакомых новых находи.
Печали все пусть разбегутся,
Мечту желанную зажги.
Пусть всегда сопровождает
Тебя громкий шум фанфар.
Я побед тебе желаю,
Наш напористый Захар.
Друг пусть будет настоящим,
Верною - любимая,
Тяга будет к новым далям
Пусть неодолимая.
Двигайся мечте навстречу,
Верь в себя и верь в судьбу,
Среди тысячи дорожек
Выбери свою тропу.