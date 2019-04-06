Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

Новости Украины: В мае у украинцев дополнительными выходными будут следующие дни – 1 и 9 мая, их не нужно будет отрабатывать.

В мае 2019 года у украинцев будут дополнительные выходные - 1 и 9 числа - по случаю Дня труда и Дня победы. Кроме традиционного отдыха в субботу и воскресенье, в Украине будут выходные на майские праздники — это среда, 1 мая, и четверг, 9-е число.

Также в госучреждениях рабочий день 8 мая, в среду, будет сокращенным на 1 час.

Календарь на май 2019:

- общее количество календарных дней - 31;

- рабочие дни - 21;

- выходные в мае – 10 (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26);

1 и 9 мая - дополнительные.

В Украине этой весной будет пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и Дня труда (1 мая) - с 27 апреля по 1 мая. 30 апреля (вторник) придется отработать в субботу, 11 мая.

Стоит отметить, что в Украинском институте национальной памяти подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре. Предлагается перенос выходного с 9 мая на 8-ое.

Погода в мае

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.