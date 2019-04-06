Консульство Украины предупредило украинцев о переезде аэропорта Стамбула

Новости Украины: Международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле переводит все коммерческие пассажирские авиарейсы в новый аэропорт.

В связи с тем, что международный аэропорт имени Ататюрка в турецком городе Стамбул переводит все коммерческие пассажирские авиарейсы в новый аэропорт Стамбула и полностью прекращает свою деятельность 6 апреля, украинцам, которые туда летят, посоветовали отслеживать информацию о своих рейсах. Об этом сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"Вниманию граждан Украины, которые планируют путешествие в Стамбул. Информируем, что международный аэропорт им. Ататюрка (Istanbul Ataturk Airport - IST) в Стамбул (код IATA "IST") с 3:00 часов 5 апреля 2019 года начинает постепенный трансфер всех коммерческих пассажирских авиарейсов в новый аэропорт Стамбула (код IATA "ISL") и полностью прекратит свою деятельность в 2:00 часов 6 апреля 2019 года", - указали в консульстве.

Планируется, что перенос всех коммерческих авиарейсов в нового аэропорта продлится до 24:00 7 апреля 2019 года.

"Во избежание возможных логистических осложнений в период с 3:00 часов 5 апреля до 24:00 7 апреля 2019 года рекомендуем всем путешествующим отслеживать информацию на сайтах соответствующих авиалиний и контактировать с ними для получения актуальной информации о выполнении/отмене/переносе рейса, а также уточнения аэропорта прибытия в город Стамбул", - добавили в украинском диппредставительстве.

В то же время Anadolu сообщает, что работы по переезду авиакомпании Turkish Airlines (THY) в новый Стамбульский аэропорт завершены на 70%. По словам гендиректора авиакомпании Билала Екши, последний рейс THY из аэропорта Ататюрка выполнен в Сингапур.

"Переезд будет завершен раньше запланированного срока. К настоящему времени никаких сбоев в работе не было. Если не возникнет каких-либо проблем, то переезд завершится на два-три часа раньше намеченного срока. На данный момент все оборудование и инвентарь авиакомпании доставлены в Стамбульский аэропорт", - сказал Екши.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус христианского собора Святой Софии в мечеть для бесплатного входа. За собором в настоящее время закреплен статус музея, и вход на его территорию платный. Если собор станет мечетью, туристы всех вероисповеданий будут свободно в нее заходить. Сейчас вход в музей стоит около 10 долларов. В 2015 году впервые за 85 лет в соборе священнослужитель огласил строки Корана. Позже там стали проводить религиозные чтения во время священного для мусульман месяца Рамадан, а в прошлом году Коран в соборе читал и сам Эрдоган.