Россия в Крыму блокирует украинские сайты в обход Роскомнадзора

Новости Украины: В оккупированном Крыму провайдеры полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов.

Во временно оккупированном Крыму провайдеры полностью блокируют доступ к 12 украинским информационным сайтам.

Об сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) по результатам мониторинга, проведенного в феврале-марте 2019 года.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей десяти разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах. Был проверен доступ к 34-м украинским информационным сайтам.

Мониторы установили, что 10 провайдеров полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов, LinkedIn и Telegram.

Также, по данным КПГ, 28 сайтов заблокированы частично.

При этом всего несколько сайтов заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном, с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись: «Ошибка 403».

Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.

Правозащитники отмечают, что результаты мониторинга подтвердили тенденцию дальнейшего ограничения свободы слова и доступа к информации на полуострове.

«При этом в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма разжигается ненависть к украинцам, мусульманам и крымским татарам и другим группам. Масштабная блокировка украинских информационных ресурсов в Крыму лишает крымчан свободного доступа к другим точкам зрения, делает их более подверженными агрессивной пропаганде РФ, в том числе и военной», - отмечается в сообщении.

Также правозащитники подчеркнули, что блокировки украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам, дают возможность более эффективно воздействовать на сознание молодых людей призывного возраста.

«При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокирование альтернативных источников информации используются РФ для совершения военного преступления — призыва жителей Крыма в армию оккупирующей державы, а также для пропаганды добровольного поступления в армию оккупирующей державы», -подчеркивают в КПГ.