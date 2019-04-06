Правительству предлагают отсрочить полное отключение аналогового вещания

Новости Украины: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает правительству перенести срок прекращения аналогового телевидения для местных компаний без лицензии.

Совещательный орган при Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что в Кабинет министров Украины направлено письмо о необходимости переноса срока прекращения аналогового телевидения для местных компаний,у которых нет лицензии на цифровое вещание.

Сообщается, что общественный совет просит Правительство внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины и продлить до 31 января 2019 года срок действия аналогового стандарта вещания.

Предполагается, что с 1 мая 2019 года в Украине полностью прекратится аналоговое вещание. К этому сроку Нацсовет должен провести конкурс и выдать лицензии на вещание в цифровом формате.

В обращении предлагается внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, изложив позицию 38 раздела I в следующей редакции: для определенных Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, что граничат с Россией и временно оккупированными территориями, и каналов вещания на территориях, где распространяются программы ОАО "НСТУ" 1 мая 2019 года, для телерадиоорганизаций местного вещания, не имеющих лицензий на цифровое вещание 31 декабря 2019 года.