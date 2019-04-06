Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ из-за захваченных украинских моряков
Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ из-за захваченных украинских моряков
ЦИК завтра объявит результаты первого тура выборов президента Украины
ЦИК завтра объявит результаты первого тура выборов президента Украины
73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса
73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса
Очень горячо: Кайли Дженнер поделилась снимками с возлюбленным
Очень горячо: Кайли Дженнер поделилась снимками с возлюбленным

Епифаний назвал количество построенных храмов за период независимости Украины

Епифаний назвал количество построенных храмов за период независимости Украины
17:22 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что с начала независимости Украины построили около 4 тысяч православных храмов.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время освящения в Житомире накупольных крестов кафедрального храма святого равноапостольного князя Владимира рассказал, что в Украине после оглашения независимости  построили около 4 тысяч православных храмов.

Епифаний отметил, что если углубиться в историю, то в одной стране в течение такого короткого времени не было построено такого большого количества православных храмов. На сегодняшний день, по всей Украине строятся и освящаются храмы.

Митрополит отметил, что по состоянию на сегодня сотни храмов нашей единой поместной украинской Православной церкви находятся в состоянии строительства. Ежегодно проводятся десятки освящений вновь построенных храмов. По словам предстоятеля ПЦУ, это свидетельствует о том, что наш народ высоко религиозен.

Напомним, митрополит Епифаний присоединился к всеукраинскому переписыванию Библии. В Библейском Обществе он собственноручно написал стихотворение из Священного Писания на страницах уникальной рукописной Библии. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, Количество, Независимость Украины, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, Православные храмы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
03 Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
04 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
05 Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
&quot;ЕС не может без конца ждать&quot;: Франция торопит Британию с решением по Brexit
Франция торопит Британию с решением по Brexit
Благовещение Пресвятой Богородицы: Красивые открытки для близких и друзей (Фото)
Благовещение Пресвятой Богородицы: Красивые открытки для близких и друзей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь