Епифаний назвал количество построенных храмов за период независимости Украины

Новости Украины: Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что с начала независимости Украины построили около 4 тысяч православных храмов.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время освящения в Житомире накупольных крестов кафедрального храма святого равноапостольного князя Владимира рассказал, что в Украине после оглашения независимости построили около 4 тысяч православных храмов.

Епифаний отметил, что если углубиться в историю, то в одной стране в течение такого короткого времени не было построено такого большого количества православных храмов. На сегодняшний день, по всей Украине строятся и освящаются храмы.

Митрополит отметил, что по состоянию на сегодня сотни храмов нашей единой поместной украинской Православной церкви находятся в состоянии строительства. Ежегодно проводятся десятки освящений вновь построенных храмов. По словам предстоятеля ПЦУ, это свидетельствует о том, что наш народ высоко религиозен.

Напомним, митрополит Епифаний присоединился к всеукраинскому переписыванию Библии. В Библейском Обществе он собственноручно написал стихотворение из Священного Писания на страницах уникальной рукописной Библии.