Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ из-за захваченных украинских моряков

Новости Украины: В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков, готовы при необходимости вводить новые санкции.

Главы МИД стран G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые 25 ноября 2018 года были силой захвачены в районе Керченского пролива в ноябре минувшего года.

"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", - говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи министров во Франции.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", - подчеркивается в документе.

Также министры иностранных дел стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной с точки зрения безопасности обстановкой и гуманитарной ситуацией на Донбассе.

"Мы убеждены в том, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Кроме того, в коммюнике семерки подчеркивается, что "экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют".