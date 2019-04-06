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Председатель Херсонской ОГА уходит в отставку

Председатель Херсонской ОГА уходит в отставку
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Херсонской ОГА написал заявление об отставке.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке.

Об этом сообщил народный депутат Александр Спиваковский в Facebook, опубликовав фото

"Гордеев принял собственное решение! Сложное. Мужественное. Очень личное. Ради общественного спокойствия. Ради Украины! Но с пониманием того, что если есть претензии и сомнения - нужно дать возможность следствию прозрачно и четко установить все обстоятельства ужасного убийства", - написал депутат.

Он добавил, что следующим шагом должна быть проверка на полиграфе.

"Следующий шаг это полиграф! Окончательное решение за Президентом Украины!!!" - подчеркнул депутат.

Сам Гордеев пока что публично не комментировал это решение.

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Как известно, отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк заявил на заседании Временной следственной комиссии ВР, что подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Алексей Левин (Москал) якобы сотрудничает с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

Позднее Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты.

Сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 30% тела женщины. Она перенесла несколько операций. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

11 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Херсонская ОГА, Александр Спиваковский, Андрей Гордеев, Екатерина Гандзюк.
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