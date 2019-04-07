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Украина провела модернизацию своей станции в Антарктиде

Украина провела модернизацию своей станции в Антарктиде
00:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: На украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" проведена модернизация.

Станция "Академик Вернадский" впервые обновляется с тех пор, как Украина получила ее 23 года назад. В ее модернизацию уже вложено почти 35 миллионов гривень.

Об этом сообщает ZN.UA. Отмечается, что 24-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) отличается профессиональным составом, сформированным на открытом конкурсе без гендерных ограничений. В результате после долгого перерыва в нее вошли две женщины.

"Двенадцати смельчакам придется провести среди ледников и пингвинов целый год, чтобы продолжать непрерывные исследования атмосферы, океана и недр, а еще - ремонтировать станцию и устанавливать новое оборудование, - отмечает обозреватель. - Благодаря отбору на открытом конкурсе в экспедицию попали четверо новичков, а средний возраст участников значительно омолодился: самому старшему члену УАЭ 47 лет, самому молодому - 27.

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Всех их отбирали согласно задачам, которые придется решать на станции "Академик Вернадский". Речь идет об исследованиях по направлениям "Метеорология", "Геофизика" и "Биология".

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Все по теме:

Украина, Ученые, Модернизация, Антарктида, Станция, Академик Вернадский.
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