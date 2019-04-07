Именины (День Ангела) Тихона: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Тихон в переводе с греческого языка означает "судьба", "случай".

Это имя образовалось от имени древнегреческой богини удачи Тюхе, которое буквально переводится как "случайность, жребий, удача". Поэтому обладателю этого имени всегда будет улыбаться удача, за какое бы дело он ни взялся. В Россию это имя пришло из Византии. Со словом "тихий" это имя не имеет ничего общего. Святым покровителем этого имени является Тихон Задонский, которого также именуют святитель Тихон и Задонский чудотворец. Считали, что он может творить чудеса, поэтому и назвали его Задонским чудотворцем. Люди верили, что он помогает избавиться от различных тягостей, бед и невзгод. Имя Тихон было распространено среди простых сословий, но с 1920-х годом все чаще стало использоваться среди монахов.

Тиша — здоровый, спокойный, послушный ребенок, очень похож на мать. Рано начинает читать, питает пристрастие к приключенческой литературе, воображая себя то благородным разбойником, то разведчиком. Впрочем, приключений у этого мальчика, окруженного многочисленными друзьями-товарищами, хватает и в жизни.

Взрослый Тихон — самостоятельный, основательный мужчина. Он привык обдумывать свои действия и не поддаваться чувствам. Наиболее эмоциональные — "зимние" Тихоны, но их эмоции направлены на установление справедливости — так, как они ее понимают. К сожалению, в борьбе за правду они чаще терпят фиаско.

"Зимние" Тихоны добродушны, необидчивы, могут оценить шутку даже в их адрес. "Летние" Тихоны — большие оптимисты и жизнелюбы, им вообще незнакомо плохое настроение. Любят рыбалку — но не сам процесс, а то, что он может принести.

К тридцати годам у Тихона открывается талант изобретателя, но воплотить свои изобретения в жизнь ему удается с трудом.

Семейная жизнь у Тихона складывается удачно. Дом его открыт для гостей, сам же он наносить визиты не любит — тяжел на подъем. Некоторые Тихоны собирают лечебные травы и врачуют ими различные недуги. Благодаря своей терпеливости Тихон будет отличным хозяином. В его доме всегда будет шумно от гостей, тогда как сам Тихон в гости ходить не любит. Вообще же, этот мужчина крайне тяжел на подъем, его можно назвать домоседом.

В качестве отдыха Тихон любит собирать лечебные травы и часто занимается врачеванием. Тихон, рожденный летом, с удовольствием ездит на рыбалку, но интересуется не процессом, а результатом. На протяжении жизни у Тихона всегда много товарищей и знакомых, хотя ни одного из них невозможно назвать настоящим другом. Тем не менее, Тихон не любит общаться, его флегматичный характер придает ему рассудительность и вдумчивость.

Как правило, друзьями Тихона становятся люди, склонные к авантюрам, или такие же, как и он сам, мечтательные натуры, создающие в воображении самые невероятные картины. Тихон обожает делиться своими фантазиями с друзьями. Этот "тихий" на первый взгляд человек в душе может быть совершенно другим, и понять, так это или нет, можно, лишь вызвав его на откровенность. В "тихом омуте" его внутреннего мира могут водиться совершенно невообразимые "черти", которые, тем не менее, наверняка навсегда останутся в душе Тихона.

Поздравления

Имя редкое твое,

Звучит нежно так и тихо,

Словно пенье соловьев.

Прошепчу тебе я, Тихон.

Я хочу, чтоб ты летал,

И во сне, и наяву.

Чтобы ты всегда мечтал,

Знал, что я тобой живу.

Со всем справляешься ты лихо,

Всех заряжаешь позитивом и теплом.

Сердечно поздравляю, милый Тихон,

Пусть жизнь наполнится добром.

Пусть все дела в компании успеха

Решаются удачно и легко.

Желаю счастья, радости и смеха

И чтоб все просто было хорошо.

Тихон! С праздником имени тебя, именинник, с днем твоего ангела-хранителя. Твое имя дано было тебе твоей матушкой и твоим батюшкой не случайно. Видно, сам Господь вложил его в их уста и помог обрести тебе свое предназначение и познать силу духа. Мы же поздравляем тебя в этот светлый для тебя и твоих близких день и желаем тебе процветания и благ!

Тихон, милый лучик наш,

Сегодня мы тебя поздравим.

Ведь именины у тебя,

И радость мы доставим.

Ведь мы подарки принесли,

И пожеланий пачку.

Желаем мы тебе любви,

И новенькую тачку.

Закажем для тебя дорог,

Полегче, чтобы были.

И счастье входит за порог,

Ведь мы договорились.

Пусть в жизни твоей, Тихон, горя не будет,

Тебе мы желаем, родной, не грустить,

Тебя от души в этот день поздравляем,

Успех и удачу не смей отпустить,

Пусть счастье с тобою всегда будет рядом,

Родных береги, ведь важнее их нет,

Пусть каждое утро начнется с улыбки,

И каждый день будет пусть много побед!

Тихон, с праздником тебя!

Пусть дела идут отлично,

Пусть здоровье будет крепким,

А деньжат очень прилично.

Пусть удача не подводит,

В жизни будет пусть добро,

Пусть болезни не приходят,

Пусть все будет хорошо.