Итоги 6 апреля: Обращение Кличко, призыв G7 к властям Украины, протесты в Париже

Новости Украины: ЦИК завершила принятие уточненных протоколов окружных избирательных комиссий, Владимир Кличко о результатах анализов Порошенко и Зеленского, протесты в Париже.

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Владимир Кличко обратился к кандидатам в президенты Украины

Владимир Кличко - профессиональный боксер с многолетним стажем - заявил, что анализы на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский - обман.

Свое видоеобращение с призывом сделать квалифицированный повторный тест Кличко-младший выложил в Facebook.

Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно.

ЦИК Украины про результаты первого тура выборов президента 2019

Центральная избирательная комиссия завершила принятие уточненных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента Украины.

Центральная избирательная комиссия планирует 7 апреля официально объявить результаты первого тура выборов президента Украины. Ориентировочно в 12.00 начнется заседание Центризбиркома, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Центризбирком 5 апреля получил оригиналы протоколов со всех 199 округов, однако обязал ряд окружных комиссий предоставить уточненные протоколы.

Глава Херсонской ОГА написал заявление об отставке

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке. Об этом сообщил народный депутат Александр Спиваковский в Facebook, опубликовав фото

"Гордеев принял собственное решение! Сложное. Мужественное. Очень личное. Ради общественного спокойствия. Ради Украины! Но с пониманием того, что если есть претензии и сомнения - нужно дать возможность следствию прозрачно и четко установить все обстоятельства ужасного убийства", - написал депутат.

Он добавил, что следующим шагом должна быть проверка на полиграфе.

Страны G7 обратились к властям Украины

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают украинскую власть продолжать реализацию реформ и обеспечить проведение свободных выборов.

В итоговом коммюнике заседания глав МИД G7, которые 5-6 апреля встретились во французских городах Динар и Сен-Мало.

"Мы подтверждаем нашу поддержку реформам в Украине и с удовольствием отмечаем шаги, предпринятые на данный момент, особенно в таких сферах, как децентрализация и экономический рост. Мы настоятельно призываем правительство Украины достичь дальнейшего, четкого прогресса на пути реформ, которые она начала и которых требует ее народ", - отмечается в коммюнике.

Во Франции прошла 21-ая суббота мобилизации "желтых жилетов"

На протесты в 21-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции вышли 22,3 тысячи человек, что является самой слабой мобилизацией с 17 ноября прошлого года.

На прошлой неделе в 18 часов в стране было мобилизовано 33 700 протестующих, в том числе 4000 в Париже. Со своей стороны, "желтые жилеты" оценивают количество людей, которые вышли на протесты, в 73 420 человек по Франции. В минувшую субботу во время митингов они насчитали 102 713 человек.