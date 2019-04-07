Епифаний призвал прекратить преследования духовенства на оккупированных территориях

Новости Украины: Епифаний возмущен преследованием украинских священников в Луганске.

Митрополит Епифаний призывает прекратить преследование украинского духовенства на оккупированных территориях, в частности, в Луганске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви украины (ПЦУ).

"Мы возмущены очередным актом преследования украинского духовенства на оккупированных территориях. Давление и преследования украинского духовенства и приходов в Крыму, в Донецке и отдельных районах области и последние события в Луганске — из одного ряда и имеют одних ответственных за нарушение религиозной свободы, а именно — российскую власть.

Мы призываем эту власть немедленно прекратить такие преследования, в частности дать соответствующие указания зависимым от нее структурам в Луганске оставить духовенство и общину Свято-Троицкого собора в покое. Мы просим международное сообщество, демократические страны, международные институты, в частности ООН и ОБСЕ, принять меры для прекращения давления на украинское духовенство в Луганске", - заявил митрополит Епифаний.

Кроме того, он обратился к духовенству и верующим с просьбой возносить молитвы за преследуемых в Луганске.