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Парубий: Правительство Путина использует образование как оружие против Украины

Парубий: Правительство Путина использует образование как оружие против Украины
19:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: По заявлению Парубия, детей в Крыму готовят к войне с Украиной.

Руководство Российской Федерации использует образование как оружие против Украины.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время выступления на 140-й Ассамблее Межпарламентского союза, сообщает корреспондент Укринформа.

Образование играет критически важную роль в вопросах национальной безопасности. "Российская Федерация систематически использует образование на оккупированных территориях для ментального порабощения местного населения и подрыва безопасности своих соседей, в частности, и Украины. Правительство Путина использует образование как оружие против Украины. Россия нарушает права на образование на родном языке, систематически унижая граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях", - отметил Парубий.

Он подчеркнул, что допуск международных мониторинговых миссий, в том числе и спецпредставителя ООН на оккупированные территории прямо свидетельствует о том, что "преступник осознает свое преступление".

"Детей граждан Украины на незаконно оккупированной территории насильно индоктринируют, превращая в сторонников русской имперской идеи. Россия в нарушение международного гуманитарного права целенаправленно готовит украинских граждан, проживающих в Крыму, к службе в российской армии и к войне против Украины. Украинцы должны убивать украинцев — это план Путина", - отметил председатель ВР.

Парубий в Катаре призвал спикера госдумы РФ забрать оккупационные войска с Донбасса

При этом Парубий напомнил о трагедии, которая произошла 17 октября 2018 года в Керчи, когда 18-летний студент местного Политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и стрелял из помпового ружья, убив 20 детей и ранив еще 50. По словам спикера, Росляков был участником "военно-патриотических" тренировок, где его и научили готовить взрывчатку и стрелять.

Вместе с тем, Парубий выразил уверенность в том, что этой трагедии не произошло бы, "если бы Россия не захватила Крым, а у детей не формировали желание войны и насилия".

Как сообщалось ранее, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий участвует в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит 6-8 апреля в Катаре.

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Россия, Катар, Андрей Парубий, Оккупированный Крым, Ассамблея Межпарламентского Союза.
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