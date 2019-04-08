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Супрун рассказала, что сидячий образ жизни "выключает" организм

Супрун рассказала, что сидячий образ жизни "выключает" организм
03:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Ульяна Супрун составил список, как уберечь свое здоровье.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун составила перечень действий, необходимых для того, чтобы оставаться здоровым. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Во-первых, это обратить внимание на питание - уменьшить количество съеденных пирожных, сахара, колбасы.

"Или запланировали вы в свой сегодняшний рацион 5 овощей и фруктов? Или ели на этой неделе рыбу, хотя бы 2 раза? Или ели достаточно яиц? А молочных и ферментированных продуктов? В современном темпе жизни придерживаться здоровой диеты непросто, но крайне необходимо, если хотите уменьшить риски заболеть сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа и некоторые виды рака", - отметила она.

Также необходимо повысить физическую активность. "Когда мы много сидим и при этом не движемся, организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Все это вместе имеет негативные последствия для здоровья - от появления избыточного веса к серьезным болезням внутренних органов", - предостерегла Супрун.

А еще стоит отказаться от вредных привычек - алкоголя, сигарет, проходить вакцинацию и профилактическое обследование "По данным ВОЗ вакцинация предотвращает от 2 до 3 миллионов смертей ежегодно. Еще 1,5 миллиона смертей можно было бы избежать, если улучшить охват вакцинацией", - отметила и.о. министра.

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Здоровье, Организм, Ульяна Супрун, Как оставаться здоровым, Перечень действий.
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