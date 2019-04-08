Митрополит Епифаний прокомментировал заявление Зеленского о поддержке ПЦУ

Новости Украины: Недавно Владимир Зеленский и его команда заявили о поддержке Православной церкви Украины и историчность события предоставлении Томоса.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал это заявление, сообщает телеканал Прямой.

"К сожалению, я лично не слышал из уст кандидата о том, что он поддерживает Православную церковь Украины. И всегда мы оцениваем не обещания. Мы оцениваем реальные дела, которые были сделаны до этого времени и будут делаться в будущем. Поэтому я бы не хотел, чтобы на этом вопросе в будущем спекулировали. Но реально оценивали людей по их поступкам: кто и что сделал реально, а не обещает в будущем что-то сделать", – рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Ранее Митрополит Киевский и всея Украины призвал соотечественников принять участие в очередных выборах Президента Украины и проголосовать за того, кого они считают достойным возглавить государство в последующие 5 лет.