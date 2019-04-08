День ангела Аллы: значение имени и поздравления

Новости Украины: В переводе с арабского языка Алла означает "богиня".

У имени Алла есть несколько версий происхождения. По арабской версии имя произошло от доисламской богини Аллат.

По греческой версии имя Алла – это вовсе не имя, а греческого слово, употребленное в значение "другая, иная" (текст Созомена о 26 готских мучениках). При этом имелась в виду не конкретная женщина, а просто "одна женщина, имя которой не установлено". Возможно, эта ошибка переводчика или переписчика древнего источника дала неверное толкование этого слова, которое ныне используется, как имя.

По готской версии имя Алла означает "все" или же "умеющая все", "мастерица на все руки" (сравнение с английским "all", означающим "все"). Кроме того, Алла также используется как уменьшительно-ласкательное от других имен исландских и готских языков.

По древнееврейской версии имя Алла означает "богиня", что перекликается с арабской версией происхождения. Но в современном мире у израильтян имя Алла поменяло огласовку и значение и больше ассоциируется с фисташкой. Поэтому на иврите слово может означать как "богиня", так и "фисташковое дерево".

Возможно, имя имеет праиндоевропейские корни. Так, среди наиболее древних божеств на Кавказе сохранились названия двух богинь судьбы – Алла и Белла, могущество которых иногда ставили выше могущества верховного Бога.

Алла привлекает к себе непохожестью на других девушек. Она высокого мнения о себе, даже если не блещет красотой. Но семейная жизнь не складывается у Аллы легко и безоблачно. Первый брак может оказаться неудачным. И главной причиной этому будет сама Алла. Твердость ее характера и требование все время работать и работать не дают ей возможности просто наслаждаться семейным счастьем, уютом и уединением с мужем. Алла способна загнать мужа "под каблук" или же разочароваться в нем, как только он признает ее первенство и превосходство. Алла властная натура. Но чтобы сохранить семью и обрести семейное счастье, ей стоит стать чуточку помягче. А окружающим ее людям стоит увидеть в ней просто женщину, которой требуется тепло, ласка и простое участие.

Поздравления

Алла, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

Именины наступили, Алла,

Ждет успехов пусть тебя немало,

Пусть любое дело удается,

Пусть тебе удача улыбнется.

Ты всегда красивой оставайся,

Своим близким чаще улыбайся,

Именины весело встречай,

И еще – желанье загадай.

Жизнь увлекательней романа -

Сегодня праздник нашей Аллы!

Читаешь книгу жизни мудро,

В тебе тепло полуденных лучей.

Сегодня, именинным утром,

Сияет свет твоих очей.

Чтоб было в жизни все блестяще,

Тебе на много долгих лет

Любви желаю настоящей,

Здоровья, трудовых побед!

Будь нежною хозяйкой в доме,

Который так похож на рай.

Заботясь о своих знакомых,

Ты о себе не забывай.

Как расцветает в небе лентой алой

Чудесный, яркий солнечный восход,

Так радуемся мы при встрече с Аллой,

Когда такой момент произойдет!

Способна Алла сил придать и веры,

Одним лишь словом друга поддержать.

Ты береги себя, здоровье, нервы:

Твоя судьба - как звездочка блистать!

Алла – значит, воскресение.

Твое имя – благодать!

Принимай же поздравления,

Столько хочется желать!

В именины пусть исполнятся

Все желания твои!

Все хорошее запомнится.

Счастья, радости, любви!