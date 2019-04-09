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Епифаний считает, что война закончится тогда, когда украинцы объединятся

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Епифаний считает, что война закончится тогда, когда украинцы объединятся
04:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Епифаний заявил, что украинцам нужно стать единым, чтобы завершить войну.

Война на Востоке закончится тогда, когда украинцы станут едиными. Об этом сказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время встречи с детьми из лицея-интерната «Патриот», сообщается на сайте ПЦУ.

«Война завершится тогда, когда мы будем едины и сильны, потому что враг считается с сильными. Поэтому мы и стремимся стать полноценным членом Европейского Союза и вступить в НАТО», – сказал владыка Епифаний.

Митрополит отметил, что украинцы строят свою независимую поместную православную церковь, которая является духовной основой и фундаментом сильной европейской демократической Украины.

Во время разговора предстоятеля ПЦУ с детьми оказалось, что у некоторых из них родители погибли, защищая Украину от агрессора.

"Ваши родители отдали жизнь за свободу, за веру и за свободу Украины, и мы благодарны нашим славным героям, ведь они отдали самый драгоценный клад, которым обладает человек, и этим они проявили любовь не только к своей Родине, но и к каждому из нас», – сказал Митрополит.

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НАТО, Украинцы, Европейский союз, Война, Епифаний.
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