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Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата"

Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата"
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: 4 апреля, Печерский райсуд Киева продлил срок досудебного следствия по делу об убийстве Олешко еще на месяц, до 30 июня.

Печерский районный суд Киева продлил арест трем фигурантам дела об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко еще на 2 месяца. Об этом сообщает Громадське.

"Печерский суд продлил на 2 месяца арест трем фигурантам убийства участника боевых действий Виталия Олешко под позывным «Сармат»: Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риск их побега, давление на свидетелей, уничтожение вещественных доказательств.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили применить к подозреваемым альтернативный меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованное и на их подзащитных оказывают давление.

"Сами подозреваемые поддержали своих защитников", - отмечается в сообщении.

Ранее, 4 апреля, Печерский райсуд Киева продлил срок досудебного следствия по делу об убийстве Олешко еще на месяц, до 30 июня включительно.

Виталий Олешко был застрелен выстрелом в спину 31 июля 2018 года в Бердянске.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина, подозреваемые в убийстве до 2015 года были членами расформированного батальона «Торнадо».

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Суд, Арест, Сармат, Убийство Сармата, Виталий Олешко, Убийство Виталия Олешко.
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