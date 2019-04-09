Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата"

Печерский районный суд Киева продлил арест трем фигурантам дела об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко еще на 2 месяца. Об этом сообщает Громадське.
"Печерский суд продлил на 2 месяца арест трем фигурантам убийства участника боевых действий Виталия Олешко под позывным «Сармат»: Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риск их побега, давление на свидетелей, уничтожение вещественных доказательств.
Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили применить к подозреваемым альтернативный меру пресечения. Защитники отмечали, что подозрение необоснованное и на их подзащитных оказывают давление.
"Сами подозреваемые поддержали своих защитников", - отмечается в сообщении.
Ранее, 4 апреля, Печерский райсуд Киева продлил срок досудебного следствия по делу об убийстве Олешко еще на месяц, до 30 июня включительно.
Виталий Олешко был застрелен выстрелом в спину 31 июля 2018 года в Бердянске.
По словам заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина, подозреваемые в убийстве до 2015 года были членами расформированного батальона «Торнадо».