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В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров

В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров
07:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СНБО

Новости Украины: Украина обладает возможностью уничтожать любой вражеский корабль в радиусе 300 км.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине появились высокоточные крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров, способные нести боевую нагрузку в 150 килограмм. Об этом Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет ... У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять", - заявил он.

"Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", - добавил президент.

Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар

Порошенко отметил, что Украина ранее "отдала" крылатые ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки. Также президент напомнил, что Украина провела заключительные испытания ракетного комплекса "Ольха-М".

"У нас на сегодняшний день "Смерч" и "Ураган" летают не более чем на 65-70 км, а сейчас будут на 130 км и высокоточно".

Как сообщалось, в начале декабря 2018 украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун". Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун" запланирован на 2019 год. Госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд грн. 5 апреля в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы.

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Армия, Оружие, ВСУ, Петр Порошенко, Крылатые ракеты.
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