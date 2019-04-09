В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров

Новости Украины: Украина обладает возможностью уничтожать любой вражеский корабль в радиусе 300 км.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине появились высокоточные крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров, способные нести боевую нагрузку в 150 килограмм. Об этом Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет ... У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять", - заявил он.

"Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", - добавил президент.

Порошенко отметил, что Украина ранее "отдала" крылатые ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки. Также президент напомнил, что Украина провела заключительные испытания ракетного комплекса "Ольха-М".

"У нас на сегодняшний день "Смерч" и "Ураган" летают не более чем на 65-70 км, а сейчас будут на 130 км и высокоточно".

Как сообщалось, в начале декабря 2018 украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун". Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун" запланирован на 2019 год. Госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд грн. 5 апреля в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы.