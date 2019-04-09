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Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница

Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница

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Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
08:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В этот день женщины просили у святой заступницы благословения на свое рукоделие.

Недаром говорят: "В апреле - по колено зима, а по плечи лето". Солнце с каждым днем силу набирает и в полдень припекает так, что шапка не нужна, без нее жарко. Но ближе к вечеру заметно холодает, а по ночам ползут по земле морозцы, зимой забытые. Разгуляться как следует, закрутиться в снежном вихре у них уже силенок не хватает, им бы хозяйку догнать.

Вот и тянутся за морозцами ледяные следы, которые в народе настом или настовицей называют.

Непрочна, хрупка эта ледовая мостовая, подтачивают, рушат ее с легкостью талые воды, и выходит: "На Матрену под порогом брод, на улице переправа". А доски да жерди, через лужи переброшенные, как мостики, из зимы в лето ведущие. Ведь пройдет неделя-другая, сойдет талая вода, трава зазеленеет, и начнется по всей Руси-матушке пахотная страда. Дни полетят, покатятся в лето, кто их за хлопотами и заботами замечать станет. Не успеешь отсеяться, спину как следует разогнуть, а уж урожай поспел, пора убирать.

Но пока в начале апреля есть еще время спокойно и обстоятельно к будущему севу подготовиться. Матрену ведь недаром еще и полурепницей называли. В этот день отбирали крестьяне по подполам и погребам годную для посева репу, не надеясь, как большинство из нас, на "покупные" семена, а предпочитая всем сортам один - свой.

Святую Матрону считали покровительницей хозяек. Поэтому, женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе. Было принято 9 апреля перебирать запасы. Особенно это касалось репы. Все делили на две части, и испорченные продукты либо выбрасывали, либо пытались использовать их пищу, если это было возможно. Если речь шла о семенах, то отборные семена впоследствии высаживали. В общем, 9 апреля - день наведения порядка.

Часто этот день называли днем Матроны-наставницы, поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст. Продолжались достаточно сильные заморозки, и тогда снег превращался в лед, который снова таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди понимали, что весна уже близко.

Говорили 9 апреля так: "Щука хвостом лед разбивает" - это означало, что уже можно отправляться рыбачить. Начинал постепенно сходить лед, а за ним следовало половодье.

В день Святой Матрены отправлялись в церковь для того чтобы помолиться святой Матроне. Также это был последний день, когда женщины могли выбеливать свои холсты, выносить их на улицу, класть на снег и подставлять под солнечные лучи. Старались 9 апреля наблюдать за природными явлениями и прогнозировать погоду на ближайшее время. Это было очень важно, поскольку нельзя было терять время, отведенное для посевных работ.

Народные приметы

Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться

Если чибисы кричат вечером в день Матрены Настовницы, то на следующий день будет ясно. Если они кричат низко, то будет засуха летом

 

Иней и туман утром – год будет очень урожайным

Опала третья хвоя – примета того, что река пойдет через две недели (начнется ледоход)

Чибис на клюве воду принес 9 апреля – скоро будет первый весенний дождь

Чайки летают над домом – ожидай схода льдов в ближайшее время

Чибис летает низко – примета того, что осадков не будет долго.

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