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Именины Павла: значение имени и поздравления

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Именины Павла: значение имени и поздравления
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Родственное имя для Павла – Паулин (Павлин), женскими формами которого являются имена Полина и Павлина.

Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш". есть мнение, что это имя трактуется как "младший", что было актуально при совпадении имен отца и сына. Женский аналог имени Павел – Павла, Полла, Паула. 

Среди христиан наиболее чтимый святой с именем Павел – это апостол Павел, считающийся покровителем Камчатки и Петропавловска-Камчатского, Греции, Мальты, Лондона, Санкт-Петербурга и Познани. У католиков было несколько римских пап с этим именем.

Обычно окружающие тянутся к Павлу. Многие готовы раскрыть ему свои секреты и услышать совет. В общении с Павлом не стоит забывать о его болтливости. Часто он не скрывает свою излишнюю осведомленность в некоторых вопросах и чужих тайнах. Может даже иногда похвастаться этим. На Павла нельзя долго сердиться. Он всегда готов покорить своим обаянием. Такой человек никогда не будет идти напролом. Для решения трудных вопросов Павел будет искать обходные пути. Он любит философствовать.

С возрастом в поступках Павла становится заметна меркантильность. Он начинает прослеживать свой интерес. В моменты, когда Павел решает какие-либо проблемы или определяется с выбором чего-либо, он становится очень неприятным в общении.

Суть Павла не так просто раскрыть. Он бывает достаточно загадочен. Богатый внутренний мир обладателя этого имени сочетается с прекрасным воображением. Кроме этого к одному из главных качеств Павла можно отнести терпеливость. Такой человек стремится к реализации своих целей, что ему нередко удается.

Павел стремится к совершенству во всем. ему крайне сложно даются поражения. В такие моменты он способен впасть в депрессию.

Павел любит, когда в его доме гости. Гораздо реже ходит куда-то сам. За столом ведет себя спокойно и не злоупотребляет алкоголем. Бывают моменты, когда его поведение становится непонятным для окружающих.

У Павла прекрасно развиты ораторские способности. Он прекрасно может проявить себя, выбрав профессию работника телевидения, учителя или журналиста.

Поздравления

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

 

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Все хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Именины (День Ангела) Тихона: значение имени и поздравления

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.

 

Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.

 

Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.

 

Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Павел гордый, непреступный,

Будто царь иль император,

Но в душе он очень добрый

И хороший он оратор,

Тост любой он зачитает,

Вышибет слезу из глаз,

А сегодня мы решили

Павлу пожелать от нас:

Оставаться другом лучшим,

Мужем верным и отцом,

Ну а после отмечаний

Быть на завтра огурцом!

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

 

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

День ангела Аллы: значение имени и поздравления

Мы желаем тебе, Павел,

Чтобы меньше было правил

И условностей, что часто

Превращают день в ужасный,

Чтоб от новостей хороших

Отдохнуть час невозможно,

Чтоб здоровье было крепким,

Ум — наточенным и метким.

Чтоб работа была легкой,

А очаг семейный — теплым.

Поздравляю тебя, Паша,

Пусть сбудутся мечты твои

И льется счастье полной чашей,

Желаю искренней любви,

Здоровья много и удачи,

Только цветного настроения,

Чтоб становился ты богаче,

В карьере ждут пусть продвижения!

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