Вербное воскресенье в 2019 году: дата и смысл праздника

Продолжается Великий пост 2019 – самый длинный и сложный период в ежегодном церковном календаре. Но даже во время сурового Великого поста есть радостные дни и светлые праздники, одним из которых является Вербное воскресенье.
Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.
Итак, зная точную дату Пасхи, которая в 2019 году наступит 28 апреля, легко подсчитать, какого числа вербное воскресенье 2019 года. Вербная неделя приходится на период с 15 по 21 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет праздноваться 21 апреля.
А вот на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до самой Пасхи 2019.
Народные традиции
Среди наших соотечественников уже не одно столетие бытует мнение, что освященная в храме верба, приобретает множество удивительных свойств. Ей под силу не только уберечь от болезней и невзгод, но и принести удачу в каждый дом.
Направляясь домой после праздничного богослужения, люди легонько бьют друзей и знакомых освященной вербой, чтобы отогнать беды и уберечь от хворей дорогих сердцу людей. Придя домой, веточки разлаживаются по углам жилища или вблизи икон, защищая, таким образом, себя и родных от злых помыслов недоброжелателей.
Приметы
Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.
Дует ветер – ждать холодного лета.
Ударил мороз – год принесет много пшеницы.
Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.