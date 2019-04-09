Вербное воскресенье в 2019 году: дата и смысл праздника

Новости Украины: Вербное воскресенье – один из самых значимых и любимых праздников во всем христианском мире.

Продолжается Великий пост 2019 – самый длинный и сложный период в ежегодном церковном календаре. Но даже во время сурового Великого поста есть радостные дни и светлые праздники, одним из которых является Вербное воскресенье.

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.

Итак, зная точную дату Пасхи, которая в 2019 году наступит 28 апреля, легко подсчитать, какого числа вербное воскресенье 2019 года. Вербная неделя приходится на период с 15 по 21 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет праздноваться 21 апреля.

А вот на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до самой Пасхи 2019.

Народные традиции

Среди наших соотечественников уже не одно столетие бытует мнение, что освященная в храме верба, приобретает множество удивительных свойств. Ей под силу не только уберечь от болезней и невзгод, но и принести удачу в каждый дом.

Направляясь домой после праздничного богослужения, люди легонько бьют друзей и знакомых освященной вербой, чтобы отогнать беды и уберечь от хворей дорогих сердцу людей. Придя домой, веточки разлаживаются по углам жилища или вблизи икон, защищая, таким образом, себя и родных от злых помыслов недоброжелателей.

Приметы

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Дует ветер – ждать холодного лета.

Ударил мороз – год принесет много пшеницы.

Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.