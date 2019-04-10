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В Украине открыли первую он-лайн карту автобусных маршрутов

В Украине открыли первую он-лайн карту автобусных маршрутов
09:43 Сегодня Телеграф mtu.gov.ua

Новости Украины: В Мининфраструктуры презентовали первую он-лайн карту автобусных соединений, охватывающую всю территорию страны.

Выпуск и презентация проекта состоялись 9 апреля. Как сообщается в ведомстве, запущенный проект имеет несколько преимуществ, как для пассажиров, так и для владельцев автобусных рейсов. Министр Владимир Омелян сообщил, что такая карта позволяет легализировать компании-перевозчики и работать открыто.

А именно, с помощью он-лайн реестра лицензий и возможности создать Е-кабинет у владельца бизнеса по пассажирским перевозкам будет мотивация официально сотрудничать с клиентами. Также в сервис включена интерактивная карта. Чиновник объяснил, что для правильной работы рынка нужно обеспечить прозрачность сотрудничества с его участниками. Он добавил, что такая он-лайн карта поможет перевозчикам объявить о себе. Ведь если предприятия не будет в реестре, о нем никто не узнает. И для предпринимателя это инструмент для развития.

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Для пассажиров этот проект полезен тем, что всю информацию о существующих маршрутах по Украине можно найти на едином ресурсе. Глава ведомства объясняет, что на данный момент на рынке перевозок работает около 20 тысяч компаний. Они перевозят более ста тысяч клиентов. Он-лайн карта поможет узнать данные о времени отправки и прибытия рейса, по какому пути будет двигаться конкретный автобус и что за компания занимается тем или иным маршрутом.

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Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины проводили отбор на 58 межрегиональных автобусных рейсов. По требованиям конкурса, на некоторые маршруты должны будут выпускать автобусы класса Евро-2 и выше. То есть, никаких "стоячих" мест, а вместительность салона должна составлять 18 мест. Для дальних рейсов компания-перевозчик обязана использовать автобусный транспорт класса Евро-3 и выше. В таком случае, количество пассажирских мест достигает 30-ти.

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