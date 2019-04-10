Вместо кассовых аппаратов будут использовать смартфоны

Новости Украины: Фискальная служба Украины разрешила регистрацию расчетных операций с помощью компьютеров, планшетов и смартфонов.

Государственная фискальная служба включила в реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей аяограммных комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Эти модели будут применять в своей деятельности пользователи-участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе интернет-торговли), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров (услуг), оказания услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров и тому подобное.

В этот перечень вошли новейшие модели 7 отечественных компаний - участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек", разработанная Государственной фискальной службой.

В основу системы "E-Receipt (e-Чек) электронный чек" положен принцип обязательной он-лайн фискализации чеков на сервере ГФС.

Эта система является альтернативой традиционным РРО, ведь может применяться для регистрации расчетных операций, и является бесплатной для пользователей.

Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС, покупателю - просматривать информацию о чеках в Электронном кабинете.

Она интегрируется с другими системами ГФС, может интегрироваться с другими бухгалтерскими программами пользователя.

Новейшие модели, включенные в Госреестр РРО, предлагаются к эксплуатации в тестовом режиме всем субъектам хозяйствования, которые проявили заинтересованность относительно участия в экспериментальном проекте.

Продлится экспериментальный проект до 31 декабря 2019 года.

По его результатам Минфином будет приниматься решение о новейших моделей, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

С Государственным реестром регистраторов расчетных операций, который включает новейшие модели, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в октябре 2018 года Минфин упростил правила работы с кассовыми аппаратами. Благодаря этому предприниматели могут быстрее регистрировать кассовые аппараты и имеют меньше бумажной работы.