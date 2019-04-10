Аудиогид на украинском языке появился в Соборе святой Софии в Стамбуле

Новости Украины: В соборе Святой Софии в Стамбуле появился аудиогид на украинском языке, первыми работу протестировали сотрудники генконсульства Украины.

Сотрудники Посольства Украины в Турецкой Республике проверили работу аудиоэкскурсии в соборе Святой Софии в Стамбуле на украинском языке.

Сообщается, что генконсульство Украины обратилось к Guide-UA и начало работу по добавлению украинского языка в перечень языков, на которых звучат аудиоэкскурсии в Святой Софии.

В Посольстве Украины в Турции заявили, что искренне благодарны турецким коллегам и волонтерам из Guide-UA, которые поддержали их идею и помогли сделать Стамбул еще интереснее для украиноязычных туристов.

В генконсульстве пообещали не останавливаться на этом достижении и делать все, чтобы украинского языка в Турции и, в частности в туристическом Стамбуле, стало больше.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус христианского собора Святой Софии в мечеть для бесплатного входа. За собором в настоящее время закреплен статус музея, и вход на его территорию платный. Если собор станет мечетью, туристы всех вероисповеданий будут свободно в нее заходить.

Собор Святой Софии в Константинополе был построен в VI веке нашей эры. Он является одним величайших святынь христианского мира. После падения Византийской империи его превратили в мечеть, но с 1935 года по указу основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, известный памятник византийского зодчества стал музеем и был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.