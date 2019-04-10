В Верховной Раде отклонили закон о фейках

Новости Украины: Законопроект, который позволил бы штрафовать СМИ за распространение недостоверной информации, в Верховной Раде отклонили, посчитав, что документ не доработан.

Сегодня, 10 апреля, в процессе заседания было принято решение отклонить законопроект "О внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины относительно предотвращения распространения недостоверной информации в СМИ".

Глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политике Виктория Сюмор прокомментировала такое решение, заявив, что "есть только два предложения: либо на доработку, либо отклонить вовсе". Также чиновница объяснила, что не совсем понимает, насколько реально остановить работу телевизионных компаний и радиоорганизаций после вынесения решения суда. В документе не указаны временные рамки для исправления ошибок в работе.

Также Глава ведомства поддала сомнению то, что в современное время технологий и возможностей передачи информации, с учетом Интернета и социальных сетей в частности, можно реально остановить распространение данных. В проекте предусматривалось введение криминальной ответственности за публикацию не правдивой информацией посредством СМИ, если в информации унижается честь и достоинство других людей. Подобные действия, согласно закону, должны были повлечь штрафные санкции до 8500 гривен, или исправительными работами на срок до 80 часов.

Автором документа выступил депутат от партии "Народный фронт" Игорь Лапин. За отклонения поданного законопроекта члены комитета проголосовали единодушно.