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В Верховной Раде отклонили закон о фейках

В Верховной Раде отклонили закон о фейках
15:46 Сегодня Телеграф telekritika.ua

Новости Украины: Законопроект, который позволил бы штрафовать СМИ за распространение недостоверной информации, в Верховной Раде отклонили, посчитав, что документ не доработан.

Сегодня, 10 апреля, в процессе заседания было принято решение отклонить законопроект "О внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины относительно предотвращения распространения недостоверной информации в СМИ".

Глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политике Виктория Сюмор прокомментировала такое решение, заявив, что "есть только два предложения: либо на доработку, либо отклонить вовсе". Также чиновница объяснила, что не совсем понимает, насколько реально остановить работу телевизионных компаний и радиоорганизаций после вынесения решения суда. В документе не указаны временные рамки для исправления ошибок в работе.

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Также Глава ведомства поддала сомнению то, что в современное время технологий и возможностей передачи информации, с учетом Интернета и социальных сетей в частности, можно реально остановить распространение данных. В проекте предусматривалось введение криминальной ответственности за публикацию не правдивой информацией посредством СМИ, если в информации унижается честь и достоинство других людей. Подобные действия, согласно закону, должны были повлечь штрафные санкции до 8500 гривен, или исправительными работами на срок до 80 часов.

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Автором документа выступил депутат от партии "Народный фронт" Игорь Лапин. За отклонения поданного законопроекта члены комитета проголосовали единодушно.

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Верховная Рада, Штраф, Закон, Ответственность, Сообщение., Данные, Фэйк, Распространение.
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