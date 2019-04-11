Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье

Новости Украины: Народный праздник "Берещенье" отмечается 11 апреля (по старому стилю - 29 марта).

В этот день на Руси почитали березу. Берещеньем день прозвали за традицию 11 апреля собирать березовый сок. По народному поверью, в этот день он обладает живительной силой. Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды. Другие названия праздника: "Берещение", "День березы", "Весенняя березка", "Кирилл", "Иван-пустынник".

Береза почитается многими народами. Она символизирует женское начало, заботу, здоровье и жизнь. Задолго до прихода христианской религии на Руси это дерево уже научились уважать и обращаться с ним бережно и осторожно. У него просили помощи и поддержки. Березу считали капризным и своенравным деревом. Отсюда и сохранившееся двоякое отношение к ней. если ей понравится человек, то она будет поддерживать его, подарит удачу и счастье. Но часто просить ее о помощи нельзя. Она может обидеться и сильно "запутать" жизнь человека.

Отдельно выделяли плакучую березу. ее считали деревом мертвых. В лечебных целях ее не использовали, только в магии. По поверью, она связана с загробным миром. К ней приходили, чтобы заручиться поддержкой умерших предков. Также считалось, что на ее ветвях любят сидеть русалки и утопленницы. В христианстве считается, что береза - дерево, которое способно выгнать из человека своеволие, своенравие и деспотизм. ее использовали, чтобы изгнать дьявола. До прошлого века березовыми розгами наказывали крепостных, лгунов и непослушных детей.

У наших предков с березой было связано множество поверий. если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно. Данная традиция называется "очищением крови". если хорошо отхлестать человека ветками, это обновит, очистит и оздоровит кровь.

Беременные женщины ходили к березе просить помощи, чтобы легко разрешиться от бремени, а для будущего малыша - здоровья и счастья. Проводили также обряды по излечению от недугов. Например, если заболевал ребенок, его нужно было несильно хлестнуть березовым прутиком, и он вскоре должен был поправиться.

Поговорки и приметы:

За Федором Стратилатом (21 июня) Кирилл в ряду стоит, на солнечном припеке греется.

Ранний гром - к холодам.

если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый - будет ненастье.

Ливень в этот день обещает отличный урожай овса.

если береза листья выбросила прежде ольхи, значит, лето будет засушливым.

если из березы идет обильно сок, то лето будет ненастным.

Сорокины гнезда низко, значит, летом будет много гроз.

Выходящие на лед гуси предвещают скорое тепло.

Родившиеся 11 апреля обычно добры. Носить им следует циркон или корунд.

11 апреля нужно было обязательно пойти в березовую рощу - послушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных. Считается, что этот напиток чистит кровь, придает сил и выгоняет из желудка всякую немощь.