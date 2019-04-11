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Четверг, 11.04.2019
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Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье

Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье

Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
07:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Народный праздник "Берещенье" отмечается 11 апреля (по старому стилю - 29 марта).

В этот день на Руси почитали березу. Берещеньем день прозвали за традицию 11 апреля собирать березовый сок. По народному поверью, в этот день он обладает живительной силой. Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды. Другие названия праздника: "Берещение", "День березы", "Весенняя березка", "Кирилл", "Иван-пустынник".

Береза почитается многими народами. Она символизирует женское начало, заботу, здоровье и жизнь. Задолго до прихода христианской религии на Руси это дерево уже научились уважать и обращаться с ним бережно и осторожно. У него просили помощи и поддержки. Березу считали капризным и своенравным деревом. Отсюда и сохранившееся двоякое отношение к ней. если ей понравится человек, то она будет поддерживать его, подарит удачу и счастье. Но часто просить ее о помощи нельзя. Она может обидеться и сильно "запутать" жизнь человека.

Знаменательные события в истории: 11 апреля 2019 года
Знаменательные события в истории: 11 апреля 2019 годаЧитать полностью

Отдельно выделяли плакучую березу. ее считали деревом мертвых. В лечебных целях ее не использовали, только в магии. По поверью, она связана с загробным миром. К ней приходили, чтобы заручиться поддержкой умерших предков. Также считалось, что на ее ветвях любят сидеть русалки и утопленницы. В христианстве считается, что береза - дерево, которое способно выгнать из человека своеволие, своенравие и деспотизм. ее использовали, чтобы изгнать дьявола. До прошлого века березовыми розгами наказывали крепостных, лгунов и непослушных детей.

У наших предков с березой было связано множество поверий. если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно. Данная традиция называется "очищением крови". если хорошо отхлестать человека ветками, это обновит, очистит и оздоровит кровь.

Беременные женщины ходили к березе просить помощи, чтобы легко разрешиться от бремени, а для будущего малыша - здоровья и счастья. Проводили также обряды по излечению от недугов. Например, если заболевал ребенок, его нужно было несильно хлестнуть березовым прутиком, и он вскоре должен был поправиться.

Поговорки и приметы:

  • За Федором Стратилатом (21 июня) Кирилл в ряду стоит, на солнечном припеке греется.
  • Ранний гром - к холодам.
  • если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый - будет ненастье.
  • Ливень в этот день обещает отличный урожай овса.
  • если береза листья выбросила прежде ольхи, значит, лето будет засушливым.
  • если из березы идет обильно сок, то лето будет ненастным.
  • Сорокины гнезда низко, значит, летом будет много гроз.
  • Выходящие на лед гуси предвещают скорое тепло.
  • Родившиеся 11 апреля обычно добры. Носить им следует циркон или корунд.

11 апреля нужно было обязательно пойти в березовую рощу - послушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных. Считается, что этот напиток чистит кровь, придает сил и выгоняет из желудка всякую немощь.

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