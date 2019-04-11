Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

Новости Украины: Иваны очень непредсказуемы по природе. Они сочетают в себе не сочетаемые качества.

Они могут быть добрыми и жестокими, нежными и грубыми одновременно. У Иванов всегда много друзей и знакомых. Они могут делать несколько дел одновременно, и все у них будет получаться. Всегда много увлечений, могут выполнять абсолютно любую работу. Иваны также очень многосторонние личности.

Иван всегда очень доверчивый и отзывчивый. Но если заметит, что этими его качествами пользуются окружающие, то сразу сменит свою манеру поведения. И больше не поможет. Он очень не любит, когда над ним шутят. Он воспринимает шутки, как некое оскорбление. В случае неудачной шутки над ним можно потерять его навсегда.

Обычно жену выбирает долго. Завоевать его сердце непросто. Даже уже женившись, Иван считает, что у него есть выбор. Его запросто можно уличить в измене. Любит свою жену и не ревнует ее. Но сам может во время брака увлечься кем-либо, кроме жены. У него всегда несколько детей, которые очень сильно его любят.

Иван имеет мощную энергетику, которая следует за этим именем много веков. Так, евангелист Иоанн - любимый ученик Иисуса Христа, наряду с Петром занимает центральное место среди двенадцати апостолов. Иоанн Предтеча - последний в ряду пророков-предвозвестников прихода мессии, непосредственный предшественник Иисуса Христа.

У Ивана - широкая натура, добрый нрав и светлая, умная голова. Среди Иванов можно встретить прекрасных работников, ученых или... бездельников и пьяниц. Иван всегда открыт и отзывчив, любит широкие застолья, относится к людям просто и доверчиво. Вместе с тем, может быть упрям, когда дело касается его кровных интересов. Иван дорожит семьей, однако не пропустит ни одной хорошенькой "юбки". Иван не жадный, любит своих детей. Они же его просто обожают.

Поздравления

Иван - "милость Божья". Так, Ваня, и есть.

Ты знаешь про волю и верную честь.

Друзей не оставишь, Ванюша, в беде.

Ты добр и отзывчив, упорен в труде!

Желаем тебе только новых высот.

Пусть, Ванечка, в личном тебе повезет,

Была чтоб семья крепче каменных гор.

Для дел, начинаний открылся простор!

С днем рождения, Иван!

Поздравляю я, мой друг.

Статен, строен и румян,

Ты на зависть всем вокруг!

Что могу я пожелать?

Будь удачлив ты во всем,

Твое кредо - побеждать,

Твоя крепость - отчий дом.

Счастья, здравия - не болей

И чтоб радостей мешок

Ото всех твоих друзей

Посылаем поздравок!

Иван, поздравляю тебя я!

И счастья желаю ручей,

Который не имел бы начала,

Конца не имел и чтоб пел.

Чтоб пел от любви он,

От радости несся вперед.

И все обиды и беды

На берег выкидывал прочь.

Вбирал чтоб в себя

Только радость и смех,

Хорошее все и добро,

Принес чтоб огромный успех.

А ну, друзья! Дайте мне слово!

Хочу я кое-что сказать!

Ведь мы собрались вместе снова,

Что бы Ивана поздравлять!

Иван! Пусть слышат все в округе,

Что этот тост лишь для тебя.

Что, лучше нет на свете друга,

Дай обниму тебя любя!

С таким как ты идут в разведку!

И разбегаются враги!

Закурим, друг мой, сигаретку,

И выпьем за дела твои!

Скучает в стороне диван,

И телевизор не включали,

С друзьями празднует Иван,

А дома техника в печали.

А ну их, фильмы и программы,

Здесь люди, радость, интересно,

Мужчины, детвора и дамы

Общаются, и все чудесно!

И поздравлений очень много,

Добра и счастья, и удачи,

Общения тебе живого,

И вкусных шашлыков на даче.

И чтоб с поклоном очень низким

Фортуна чаще улыбалась,

Тебе здоровья, твоим близким,

Чтобы мечта осуществлялась!