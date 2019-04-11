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Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании

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Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В четверг, 11 апреля, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура снизится и похолодает.

На большую часть территории Украины в ближайшие сутки 11 апреля атмосферные фронты принесут облачность и дожди, северо-западная половина окажется под влиянием прохладного воздуха, поэтому температура снизится, особенно днем, в юго-восточной половине еще будет тепло.

Прогнозируются дожди (ночью в северной части страны – местами небольшой дождь); днем местами с грозами, кроме западных и северных областей. Ветер северо-восточный (в южной и восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных регионах, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 3-8° тепла, днем 9-15°; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

В Киеве 11 апреля ночью без осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 11 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19
  • Львов – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Тернополь – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Черновцы – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11
  • Хмельницкий – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12
  • Луцк – ясно, ночью +4...+6, днем +8...+10
  • Ровно – ясно, ночью +4...+6, днем +10...+12
  • Житомир – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12
  • Винница – дождь и грозы, ночью +5...+7, днем +10...+12
  • Одесса – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +17...+19
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +18...+20
  • Херсон – дождь, ночью +7...+9, днем +18...+20
  • Симферополь – дождь, ночью +6...+8, днем +15...+17
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +7...+9, днем +16...+18
  • Черкассы – дождь, ночью +6...+8, днем +13...+15
  • Чернигов – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14
  • Сумы – дождь, ночью +6...+8, днем +15...+17
  • Полтава – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18
  • Днепр – дождь, ночью +7...+9, днем +20...+22
  • Запорожье – дождь, ночью +6...+8, днем +18...+20
  • Донецк – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19
  • Луганск – дождь, ночью +5...+7, днем +18...+20
  • Харьков – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19
  • Киев – дождь, ночью +6...+8, днем +10...+12

В Украине 12 апреля ожидаются дожди, днем местами (кроме запада и севера) с грозами. Ветер северо-восточный (на юге и востоке - юго-западный), 7-12 м/с.

Температура в западных и северных регионах, и Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем 8-13° (в Карпатах ночью и днем 0-5° тепла); на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.

В Киеве 12 апреля прогнозируется дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м /с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков, 13 апреля в Украине также облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, грозы; в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Карпатах ночью и днем 0-5° тепла. В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

14-15 апреля в северных, восточных, 15 апреля и в большинстве западных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла; днем 7-13° тепла; 14 апреля в южной части ночью 3-9°, днем 10-16° тепла. 14-15 апреля в столице без существенных осадков, температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

Прогноз погоды на 14 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Погода, Синоптики, Прогноз погоды, Грозы, Погода 11 апреля.
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