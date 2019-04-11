Именины (День Ангела) Кирилла: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка".

Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие - это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.

Судьба Кирилла складывается в зависимости от того, какая стороны характера возьмет верх. Так, Кирилл может зациклиться на своей положительности, зазнаться и стать в итоге эгоистом.

Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.

Моральные принципы Кирилла позволяют сравнивать его с солдатом, который всегда действует по уставу, не размышляя. Не стоит считать Кирилла ветреным мужчиной. Он надежен и может сильно любить. В супруги Кирилл выбирает властную женщину, которая способна стать главой семьи.

В компании приятелей Кирилл, напротив, стремится властвовать. Он азартно спорит, подбивает друзей на авантюры. В работе Кириллу нужна ясная цель, тогда этот мужчина в состоянии правильно подать себя. В противном случае Кирилл может быть претенциозен и ленив. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками или судьями. Однако для достижения значимых успехов Кириллу требуется преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте, не плыть по течению.

Кирилл стремится быть везде первым. У него есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Он обладает такими полезными качествами, как самостоятельность, способность к терпеливому труду, умение вести беседу, общаться и находить нужных людей. Ему присуща завидная работоспособность. Порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности. Этот мужчина не любит проигрывать даже в шуточном споре, любит красоваться своими знаниями и способностями. Если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.

Все в своей жизни Кирилл выбирает с оглядкой на окружающих - как они на это посмотрят, как скажут, как оценят. И жену, и машину, и место отдыха. Его жене стоит учесть эти особенности поведения Кирилла, чтобы брак был в радость, а не в тягость. С детьми Кирилл не особо любит возиться.

Поздравления

Как же много добрых слов о нём,

И в душе разносится: "Кирилл!"

Раздается праздничная песнь,

И звучат торжественно слова:

Лёгких троп желаем в этот день,

Ласки, верности, душевного тепла...

Дорогой наш друг, Кирилл,

Ты себе уже налил?

Что ж, тогда тебе, дружок,

Прочитаем поздравок:

Будь всегда силен во всем,

Утром, вечером и днем,

Будь умен, как Ньютон был,

Чтоб любой с тобой дружил,

Чтобы весел был, игрив,

И красив, но не спесив,

Чтоб девчонки, как всегда,

Целовали, и еда

В холодильнике твоем

Была вечером и днем,

Утром тоже, я забыл,

Чтобы рубль в кармане был!

Живи и радуйся на полные карманы,

"Учись, учись, учись..." - как Ленин говорил.

Пусть на душе твоей залечатся все раны,

И помни, мы с тобой всегда, Кирилл.

Старайся быть веселым, не занудным,

Не забывай: любовь - важнейшее из всех мерил!

Поэтому люби тогда, когда и трудно,

Всех благ тебе, наш дорогой Кирилл.

Ты пришел, как подарок, в этот мир.

И остался в нем навсегда, Кирилл.

Возле тебя горы друзей и подруг,

Для каждого ты, как спасательный круг.

Плывет по солнцу тихий ручеек,

Неся к тебе мой поздравок.

Ты этот дар себе прими,

Пусть бережет твои пути.

Красота отзывчивой души,

Искренность и откровенность глаз.

Разговором может рассмешить

И утешить лаской добрых фраз..

Ловок, восхитителен, умен,

Любит крепко, горячо любим..