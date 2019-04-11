Красный Крест отправил на Донбасс 14 машин гумпомощи

Новости Украины: Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 231 тонны гуманитарной помощи.

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в областной госпиталь для ветеранов войны в Святогорске была передана помощь для сотрудников учреждения, в котором проходят реабилитацию военнослужащие. Среди гумпомощи - спецодежда и медицинский инвентарь.