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Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника
Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника

Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника

Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника
10:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Вербное воскресенье является одним из самых светлых православных праздников, который ежегодно отмечают ровно за неделю до праздника Пасхи.

Вербное воскресенье в 2019 году будут отмечать 21 апреля. Это праздник, который можно отнести к числу двунадесятых – важнейших торжеств в христианстве. Событием, которое и стало поводом для этого торжества было вхождением Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и распятия.

История

Согласно преданиям, именно в этот день Иисус посетил Иерусалим, где местные жители встречали его, как Мессию. Причиной этому послужило воскрешение Иисусом умершего Лазаря, новость о чем быстро распространилась среди народа.

Народ встречал Иисуса взмахами пальмовых ветвей, когда он въезжал в город на ослице и молодом осле. Но так как на территории, где проживают славянские христиане, пальмы не растут, их заменили на ветки вербы.

Традиции

Здесь можно сразу попытаться разделить церковные и народные традиции. Почти любой из церковных праздников, тем более, насколько старинных рано, или поздно начинает пересекаться с народными обрядами и поверьями. Вот и Вербное воскресенье не исключение. Но мы сразу попытаемся разделить это все.

Церковные традиции

Конечно, в этот день проводится богослужение. Но в Вербное воскресенье оно особенное – люди должны были взять с собой веточки вербы. Это делается в честь того, что Иисус вошел в Иерусалим. И каждый, кто пришел в церковь в этот день, должен простоять до конца богослужения с зажженной свечкой.

Вербное воскресенье в 2019 году: дата и смысл праздника

А, пожалуй, главнейшая традиции этого торжества так же связанна именно с вербными веточками. Люди обязательно старались их освятить в церкви. Обычно священники делают это уже в конце самого богослужения, после того, как будет прочтено Евангелие. Именно эти веточки и символизируют победу жизни над смертью, поэтому желающих освятить их обычно очень много.

Кстати, выбрасывать эти веточки ни в коем случае нельзя, когда они совсем завянут их принято сжигать.

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