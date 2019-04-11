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Украинские активисты требуют не снимать санкции с России (Видео)

Украинские активисты требуют не снимать санкции с России (Видео)
13:48 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости Украины: Близкие политзаключенных украинце в России собрались у Посольства Германии с требованием не снимать со страны-агрессора санкции.

Не ослаблять и не снимать санкции - с такими требованиями выступили активисты на митинге возле дипломатического ведомства.

После недавних новостей о том, что пророссийские силы в ПАСЕ пытаются добиться возвращения представителей РФ в Парламент и возможно даже ослабить санкционные ограничения. Цель мирной акции стала и возможность передать официальное коллективное письмо от родственников заключенных украинцев к немецким дипломатам. В обращении активисты открыто осуждают пророссийские инициативы в Ассамблеи. Протестующие напомнили, сколько людей удалось освободить, и сколько еще остается соотечественников в стенах российских тюрьм.

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Кроме этого на акции был поднят вопрос о поддержке строительства "Северного потока-2". На плакатах участником мероприятия были негативные реплики относительного российского проекта. Ранее сообщалось, что в Парламенте на очередной сессии приняли некую резолюцию "О вызовах ПАСЕ", которая фактически забирает право накладывать санкции. Позже инициативу заблокировали.

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Германия, Украина, Митинг, Россия, Заключенные, РФ, Посольство, Активисты, Родственники, Требования.
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