Украинские активисты требуют не снимать санкции с России (Видео)

Новости Украины: Близкие политзаключенных украинце в России собрались у Посольства Германии с требованием не снимать со страны-агрессора санкции.

Не ослаблять и не снимать санкции - с такими требованиями выступили активисты на митинге возле дипломатического ведомства.

После недавних новостей о том, что пророссийские силы в ПАСЕ пытаются добиться возвращения представителей РФ в Парламент и возможно даже ослабить санкционные ограничения. Цель мирной акции стала и возможность передать официальное коллективное письмо от родственников заключенных украинцев к немецким дипломатам. В обращении активисты открыто осуждают пророссийские инициативы в Ассамблеи. Протестующие напомнили, сколько людей удалось освободить, и сколько еще остается соотечественников в стенах российских тюрьм.

Кроме этого на акции был поднят вопрос о поддержке строительства "Северного потока-2". На плакатах участником мероприятия были негативные реплики относительного российского проекта. Ранее сообщалось, что в Парламенте на очередной сессии приняли некую резолюцию "О вызовах ПАСЕ", которая фактически забирает право накладывать санкции. Позже инициативу заблокировали.