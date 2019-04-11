Кремль и РПЦ шантажируют православные церкви, чтобы не признавали ПЦУ

Новости Украины: Митрополит Епифаний заявил, что раскола в связи с украинским вопросом в мировом православии не произойдет, но останутся такие, которые ПЦУ не признают.

Россия задействовала все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали украинскую церковь. Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на пресс-конференции во Львове, информирует Религиозно-информационная служба Украины.

"Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и российской православной церкви видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими православными церквями. Некоторых пугают, некоторые побуждают, на других в определенной степени влияют, ибо до этого времени РПЦ оказывала влияние на поместные церкви", - подчеркнул Епифаний.

По его мнению, попытки заблокировать признание ПЦУ обречены на поражение.

"Не справившись с задачей, которая была поставлена РФ перед РПЦ: не допустить автокефалии и предоставления Томоса украинской церкви, они пытаются сейчас привнести раскол в мировое православие. То есть разделить ту часть православных, которые поддерживают российскую церковь и ту часть, которая поддерживает Вселенского Патриарха. Я верю, что этого раскола не будет. Уже сейчас мы видим, что мнения тех церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, трансформируются", - отметил он.

Митрополит Епифаний добавил, что все церкви будут признавать ПЦУ, но останутся такие, которые ее не признают. В частности, по его словам, это будет РПЦ, которая никогда не смирится с автокефалией украинской православной церкви.