Кремль и РПЦ шантажируют православные церкви, чтобы не признавали ПЦУ

Россия задействовала все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали украинскую церковь. Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на пресс-конференции во Львове, информирует Религиозно-информационная служба Украины.
"Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и российской православной церкви видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими православными церквями. Некоторых пугают, некоторые побуждают, на других в определенной степени влияют, ибо до этого времени РПЦ оказывала влияние на поместные церкви", - подчеркнул Епифаний.
По его мнению, попытки заблокировать признание ПЦУ обречены на поражение.
"Не справившись с задачей, которая была поставлена РФ перед РПЦ: не допустить автокефалии и предоставления Томоса украинской церкви, они пытаются сейчас привнести раскол в мировое православие. То есть разделить ту часть православных, которые поддерживают российскую церковь и ту часть, которая поддерживает Вселенского Патриарха. Я верю, что этого раскола не будет. Уже сейчас мы видим, что мнения тех церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, трансформируются", - отметил он.
Митрополит Епифаний добавил, что все церкви будут признавать ПЦУ, но останутся такие, которые ее не признают. В частности, по его словам, это будет РПЦ, которая никогда не смирится с автокефалией украинской православной церкви.