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Украинская армия получит оружие общей стоимостью более 11 млрд грн

Украинская армия получит оружие общей стоимостью более 11 млрд грн
15:53 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости Украины: В 2019 году планируется передать вооруженным силам Украины оружие, модернизированное, закупленное и произведенное в стране.

В этом году на закупку и производство собственного оружия из бюджета было выделено 11,5 миллиардов гривен. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансов Министерства обороны Украины Сергей Винник.

Во время брифинга он сообщил, что выделенные ресурсы пойдут и на модернизацию оружия. Закупка необходимого будет проводится согласно потребностям ВСУ. Также представитель ведомства уточнил, что более десяти миллиардов выделенных средств направят на поставку более 1600 единиц техники и вооружения. А именно бронетанковой техники и средств связи.

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Помимо этого арсенал вооруженных сил пополнят 270 единиц ракетно-артиллерийского оружия и более трех тысяч стрелкового. Около пяти тысяч единиц вооружения будет отремонтировано на общую сумму в 4 млрд грн. Сергей Винник дополнил, что уже ведутся 20 исследовательские конструкторские работы.

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Украина, Оружие, Модернизация, ВСУ, Министр, Винник, Передача, Закупка.
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