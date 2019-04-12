День ангела Захара: значение имени и поздравления

Новости Украины: Среди мусульман употребляются тождественные мужские имена Закир и Закария, а женское будет звучать как Закира.

Имя Захар – это форма имени Захарий, Захария. Имя Захарий произошло от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху), что означает "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "вспомянутый Господом", "памятный Господу", "помнящий Господа". В современности более распространенной формой стало имя Захар, а не полное его имя.

Захар – добродушный, уступчивый, внимательный и заботливый по отношению к близким мужчина. Он очень сентиментален и обожает смотреть фильмы о любви. Захар не знает, что такое корысть, он отзывчив и готов в любой момент прийти на помощь. Характеру Захара не хватает твердости и настойчивости, из-за чего его добротой часто пользуются окружающие. Захар обожает природу, если у него будет возможность купить землю, он обязательно ею воспользуется и займется выращиванием плодовых деревьев. У Захара будет спокойная и ровная жизнь, без особых потрясений.

Еще в детские годы Захар проводит время за конструктором, его очень интересует техника. Именно поэтому Захар часто выбирает работу водителя, гуманитарные профессии его практически не занимают. Характер Захара обуславливает его положение на работе - он будет скромным и отзывчивым сотрудником. Для достижения успеха в профессиональной деятельности Захару придется научиться проявлять твердость в отношениях с коллегами, а также чаще использовать чувство юмора. Тогда Захар сможет построить карьеру в области, где необходимо терпение и аналитический склад ума.

Захар чаще всего имеет детей мужского пола. Работая по дому, он привлекает к этому детей, считая, что лучше всего воспитывает человека именно работа. Учеба детей Захара будет находиться под постоянным его контролем, он всегда ходит на родительские собрания.

Захар – общительный человек, с удовольствием приглашает в гости и своих друзей, и просто случайных знакомых. Захар поддерживает хорошие отношения с соседями. Разозлить этого мужчину крайне сложно, и, если такое произойдет, вскоре злость сменится спокойствием и даже неловкостью. Настоящим другом Захара станет тот, кто не только получает помощь, но и сам в любой момент может ее оказать.

Поздравления

Говорят, что ангельский праздник Захара

Это солнечный, яркий и теплый денек.

Ведь по жизни, ты друг мой, просто везунчик,

Для тебя приготовил я Поздравунчик.

Я хочу пожелать тебе крыльев,

Чтоб полет твой был легок, далек,

Чтоб судьба на сильных руках носила,

Все невзгоды ты превозмог.

Чтобы спутник небесный своей добротой

Сделал жизнь твою золотой.

Я сегодня так спешу поздравить,

За тебя молитву в небеса отправить.

В день святой церковных именин,

Ты меня за горести прости.

Не встречал я лучше человека за тебя,

Пусть же будет счастлива семья.

Будь здоров ты, весел и любим,

Для жены – будь самый лучший и един.

Я горжусь и рад, что друг такой

У меня в минуты счастья за спиной.

Дорогой Захар, ты без сомнения

Принимай все эти поздравления!

Захар – нам дар от Бога,

Так пусть твоя всегда дорога

По жизни будет легкой,

Радостной и долгой.

С Днем Ангела, Захар!

С праздником именин!

В этот день чудесный и святой,

Поздравления прими от сердца, друг ты мой.

Пусть солнце светит высоко и ярко,

Судьба подарит ценные подарки.

Пусть близкие, родные будут рядом,

Здоровье, счастье – большего не надо.

Твой путь пусть будет легким, длинным,

И сказкой станет день рутинный.

Ты с именинами, Захарий, будь здоров,

И с миром проживи еще лет сто.

В День Ангела, Захар, поздравить я спешу

И поздравления в стихе своем несу.

Удачи, радости, любви, везения,

Работы легкой и, конечно же, терпения.

Пусть будущее будет ярким

И каждый день судьба дарит подарки.

Пусть твоя жизнь сияет звездами и светом,

Ну а в душе всегда пусть будет лето.

С днем именин, с праздником!