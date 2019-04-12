Украинские студенты в Париже требовали "вернуть" Сенцова

Новости Украины: Украинские студенты устроили театрализованную акцию и призвали власти Франции помочь вернуть в Украину Олега Сенцова.

Студенты Украинского центра лидерства местом для проведение мероприятия выбрали центр Парижа. Так, 11 апреля на площе Республики участники провели акцию "Missing Director".

Чтобы привлечь внимание общества к проблеме освобождения самого Сенцова и других политзаключенных, молодые люди решили воспроизвести рабочий процесс на съемочной площадке. Использовали для этого специальную аппаратуру: камеры, свет, звук. Была задействована команда людей, которые играли роли актеров и персонала. Как только вышли с "хлопушкой", все замерли. Как объясняют организаторы действия, в этом есть скрытый смысл. Когда нет директора (режиссера), съемка не может состояться. Все останавливается.

"Все участники в двухминутном "фризе" продемонстрировали - художник не может быть террористом. Без художника процесс останавливается", - рассказал организатор акции Никита Мекензин. Также он добавил, что подобным действием они хотят добиться, чтобы власти Франции помогли вернуть Олега Сенцова.

Украинского режиссера арестовали в Крыму в 2014 году. Вместе с ним был задержан активист Александра Кольченко. Их обвиняют в подготовке террористических акций. Олега приговорили к 20-ти годам тюрьмы, Кольченку дали 10 лет заключения. За время пребывания за решеткой Сенцов объявлял голодовку и придерживался ее 145 дней.