Прикольные тосты на день рождения родственников и друзей

День рождения — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.
Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.
Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днем рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.)
Желаем тебе, чтобы жизнь твоя была светлой, как ясный солнечный день, полной, как этот бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней. И пусть, как звезды в ночном небе, всегда горят огоньки в окнах твоих друзей и родных, огоньки надежды. Будь здоров, счастлив и удачлив!
Пусть у тебя будет столько денег, сколько желает тебе твоя жена, и столько здоровья, сколько тебе желает твоя мама. И если ты поздно вечером не приходишь домой, пусть это будет по той причине, о которой думает твоя жена, а не твоя мама.
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Немного математики: дача – это ноль, машина и гараж – ноль, квартира – ноль, деньги – ноль, здоровье – единица. Так выпьем за то, чтобы вся жизнь именинника была единицей с большим количеством нолей.
За то, чтоб ты была, как апельсин! Поясню. Апельсин имеет оранжевый цвет, это символ привлечения внимания. Он божественно вкусен. Он – предмет мечтаний, стремлений и большого спроса. Итак, чтобы ты привлекала внимание, была божественна, вызывала мечты, и спрос на тебя превышал бы предложение! Ура!
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Будь мужем желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неповторима!
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют!
Наш тост за тебя! Пусть еще наливают!
Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе желаем
Счастливых дней и нежной ласки,
Принцессу милую из сказки,
Победу трудную в борьбе –
Пусть все достанется тебе!
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Наш друг – веселый, добрый малый,
Не любит скучных он людей.
Предпочитает жить без славы,
ему так проще и милей.
Поздравим скромного дружбана –
Сегодня именинный день.
И не встает он пусть с дивана,
Ведь в праздники работать лень.
его завидной хватке, воле
Любой завидует из нас.
Давайте чокнемся мы, что ли,
Без всяких чопорных прикрас!
Испанцы любят желать своим друзьям и родственникам в день рождения доброго здоровья, большой любви, прекрасных женщин, а главное – долголетия, чтобы успеть всем этим насладиться. Пожелаем сегодня и мы нашему имениннику того же!