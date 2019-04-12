Прикольные тосты на день рождения родственников и друзей

Новости Украины: Обычно день рождения празднуется как домашний праздник, с семьей и друзьями. Практикуется также и отмечание этой даты с коллегами.

День рождения — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днем рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.)

Желаем тебе, чтобы жизнь твоя была светлой, как ясный солнечный день, полной, как этот бокал с шампанским, безоблачной, как небо над пустыней. И пусть, как звезды в ночном небе, всегда горят огоньки в окнах твоих друзей и родных, огоньки надежды. Будь здоров, счастлив и удачлив!

Пусть у тебя будет столько денег, сколько желает тебе твоя жена, и столько здоровья, сколько тебе желает твоя мама. И если ты поздно вечером не приходишь домой, пусть это будет по той причине, о которой думает твоя жена, а не твоя мама.

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Немного математики: дача – это ноль, машина и гараж – ноль, квартира – ноль, деньги – ноль, здоровье – единица. Так выпьем за то, чтобы вся жизнь именинника была единицей с большим количеством нолей.

За то, чтоб ты была, как апельсин! Поясню. Апельсин имеет оранжевый цвет, это символ привлечения внимания. Он божественно вкусен. Он – предмет мечтаний, стремлений и большого спроса. Итак, чтобы ты привлекала внимание, была божественна, вызывала мечты, и спрос на тебя превышал бы предложение! Ура!

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Будь мужем желанна и всеми любима,

Всегда обаятельна, неповторима!

Глаза твои счастьем пусть вечно сияют!

Наш тост за тебя! Пусть еще наливают!

Тебя сегодня поздравляем,

От всей души тебе желаем

Счастливых дней и нежной ласки,

Принцессу милую из сказки,

Победу трудную в борьбе –

Пусть все достанется тебе!

***

Наш друг – веселый, добрый малый,

Не любит скучных он людей.

Предпочитает жить без славы,

ему так проще и милей.

Поздравим скромного дружбана –

Сегодня именинный день.

И не встает он пусть с дивана,

Ведь в праздники работать лень.

его завидной хватке, воле

Любой завидует из нас.

Давайте чокнемся мы, что ли,

Без всяких чопорных прикрас!

Испанцы любят желать своим друзьям и родственникам в день рождения доброго здоровья, большой любви, прекрасных женщин, а главное – долголетия, чтобы успеть всем этим насладиться. Пожелаем сегодня и мы нашему имениннику того же!