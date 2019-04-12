Глава УГКЦ: Украинское общество опять пытаются разделить

Новости Украины: Информационная война, которая является неотъемлемой частью гибридной войны, пытается фрагментировать украинское общество на целевые группы.

Украинское общество пытаются фрагментировать и противопоставлять посредством ведения информационной войны, уверен глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Святослав (Шевчук).

"Мы сегодня видим, что информационная война, которая является неотъемлемой частью гибридной войны, пытается фрагментировать наше общество на так называемые целевые группы. Мы можем ходить в одну и туже церковь, читать информацию из разных соцсетей или телевизора, и быть совершенно разными в своих оценках тех обстоятельств, в которых мы находимся. Снова кто-то пытается выстроить новые разломы и заново нас фрагментировать, т.е. делить, а потом противопоставлять", - сказал он, выступая на Киевском форуме по безопасности в пятницу.

Вместе с тем, патриарх Святослав подчеркнул, что видит роль церкви в формировании "сердцевинных ценностей", которые бы разделяло все общество.

Как сообщалось, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и всея Украины Епифаний считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.