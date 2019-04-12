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СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту

СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту
12:10 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Австрийский журналист, поддерживающий "Л/ДНР", заявил о снятии запрета СБУ на въезд в Украину.

СБУ отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Запрет на въезд в Украину снят! Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - заявил журналист на своей странице в Facebook.

Также Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль приветствует отмену запрета на въезд.

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"Мы приветствуем отмену запрета на въезд корреспондента ORF Кристиана Вершютца в Украину, как этого требовала Австрия. Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу", - написала она в Twitter.

Ранее Кристиан Вершютц обратился в суд с иском признать решение СБУ о запрете въезда незаконным, его интересы защищала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

Ранее СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год. В службе заявили, что основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста и избежания возможных провокаций - Вершютц ранее заявлял об угрозах его жизни в Украине.

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СБУ, Суд, Окружной административный суд, Кристиан Вершютц.
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