В Украине увеличились заповедные территории

Новости Украины: Порошенко подписал ряд указов о создании и расширении территорий и объектов природно-заповедного фонда, в том числе в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд указов о создании и расширении территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения, которыми увеличена площадь природно-заповедного фонда Украины на более чем 80 тыс.гектаров, часть которых входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, указы разработаны во исполнение закона "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2020 года" и с учетом международных обязательств, взятых Украиной в рамках участия в Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных средах обитания в Европе.

Так, указом "Об объявлении акватории Азовского моря гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский", соответствующий статус предоставляется с целью сохранения и воспроизводства биологического разнообразия акватории Азовского моря, водно-болотному угодью международного значения "Коса Обиточная и Залив Обиточный".

В соответствии со статьей 53 закона "О природно-заповедном фонде Украины" глава государства постановил объявить гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский" согласованную акваторию Азовского моря общей площадью 13тыс. 115 гектаров, прилегающую к административным границам Приморского района Запорожской области.

"В документе отмечается, что Кабинет министров в шестимесячный срок должен обеспечить утверждение Положения об указанном заказнике и соблюдение режима охраны и сохранения акватории Азовского моря, объявленной заказником общегосударственного значения, с сохранением рыболовства", - сообщают в пресс-службе.

Президент также подписал указы о создании Нобельского национального природного парка в Ровенской области, национального природного парка "Бойкивщина" на Львовщине и национального природного парка "Каменская Сечь" на Херсонщине.

В частности, указом № 131/2019 глава государства постановил образовать Нобельский национальный природный парк с целью сохранения, воспроизводства и эффективного использования типичных и уникальных природных комплексов Западного Полесья, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность. Создание этого парка на территории Заречненского района Ровенской области будет способствовать сохранению биологического разнообразия, а также повышению рекреационной привлекательности региона.

"В его территории согласовано в установленном порядке включение 25318,81 гектара земель государственной собственности (в том числе с изъятием у землепользователей), которые предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование", - говорится в сообщении.

Указом № 130/2019 глава государства утвердил создание национального природного парка "Бойкивщина" на территории Турковского района Львовской области для сохранения генетического, видового и ландшафтного разнообразия украинских Карпат, других природных комплексов и объектов, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В его территории включается 12тыс. 240 гектаров земель государственной и коммунальной собственности.

Еще одним указом № 140/2019 президент утвердил создание национального природного парка "Каменская Сечь" на территории Бериславского района Херсонской области. Целью создания этого парка является сохранение генетического, видового, ландшафтного и экосистемного разнообразия степей правобережья Днепра, других природных комплексов и объектов, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В территорию парка включается 12261,14 гектар земель госсобственности.

Также президент подписал указы об изменении границ территорий национального природного парка "Синевир", национального природного парка "Зачарованный край", Ужанского национального природного парка, национального природного парка "Олешковские пески", национального природного парка "Белобережье Святослава".

"Реализация положений указов будет способствовать сохранению и восстановлению генофонда животного и растительного мира, в том числе редких, исчезающих, реликтовых, эндемичных видов, типичных экосистем и биотопов, а также повышению состоятельности территориальных громад и окажет положительное влияние на развитие регионов", - говорится в сообщении.