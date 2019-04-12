Скачать
Пятница, 12.04.2019
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА
Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник

В Украине увеличились заповедные территории

В Украине увеличились заповедные территории
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Порошенко подписал ряд указов о создании и расширении территорий и объектов природно-заповедного фонда, в том числе в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд указов о создании и расширении территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения, которыми увеличена площадь природно-заповедного фонда Украины на более чем 80 тыс.гектаров, часть которых входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, указы разработаны во исполнение закона "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2020 года" и с учетом международных обязательств, взятых Украиной в рамках участия в Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных средах обитания в Европе.

Так, указом "Об объявлении акватории Азовского моря гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский", соответствующий статус предоставляется с целью сохранения и воспроизводства биологического разнообразия акватории Азовского моря, водно-болотному угодью международного значения "Коса Обиточная и Залив Обиточный".

В соответствии со статьей 53 закона "О природно-заповедном фонде Украины" глава государства постановил объявить гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский" согласованную акваторию Азовского моря общей площадью 13тыс. 115 гектаров, прилегающую к административным границам Приморского района Запорожской области.

"В документе отмечается, что Кабинет министров в шестимесячный срок должен обеспечить утверждение Положения об указанном заказнике и соблюдение режима охраны и сохранения акватории Азовского моря, объявленной заказником общегосударственного значения, с сохранением рыболовства", - сообщают в пресс-службе.

Суд решил, что лось должен остаться в Красной книге

Президент также подписал указы о создании Нобельского национального природного парка в Ровенской области, национального природного парка "Бойкивщина" на Львовщине и национального природного парка "Каменская Сечь" на Херсонщине.

В частности, указом № 131/2019 глава государства постановил образовать Нобельский национальный природный парк с целью сохранения, воспроизводства и эффективного использования типичных и уникальных природных комплексов Западного Полесья, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность. Создание этого парка на территории Заречненского района Ровенской области будет способствовать сохранению биологического разнообразия, а также повышению рекреационной привлекательности региона.

"В его территории согласовано в установленном порядке включение 25318,81 гектара земель государственной собственности (в том числе с изъятием у землепользователей), которые предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование", - говорится в сообщении.

Указом № 130/2019 глава государства утвердил создание национального природного парка "Бойкивщина" на территории Турковского района Львовской области для сохранения генетического, видового и ландшафтного разнообразия украинских Карпат, других природных комплексов и объектов, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В его территории включается 12тыс. 240 гектаров земель государственной и коммунальной собственности.

Туристический проект "Свидовец" может "съесть" 14 гектаров карпатского массива

Еще одним указом № 140/2019 президент утвердил создание национального природного парка "Каменская Сечь" на территории Бериславского района Херсонской области. Целью создания этого парка является сохранение генетического, видового, ландшафтного и экосистемного разнообразия степей правобережья Днепра, других природных комплексов и объектов, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В территорию парка включается 12261,14 гектар земель госсобственности.

Также президент подписал указы об изменении границ территорий национального природного парка "Синевир", национального природного парка "Зачарованный край", Ужанского национального природного парка, национального природного парка "Олешковские пески", национального природного парка "Белобережье Святослава".

"Реализация положений указов будет способствовать сохранению и восстановлению генофонда животного и растительного мира, в том числе редких, исчезающих, реликтовых, эндемичных видов, типичных экосистем и биотопов, а также повышению состоятельности территориальных громад и окажет положительное влияние на развитие регионов", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЮНЕСКО, Заповедник, Петр Порошенко, Заповедные территории.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
04 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
В Украине увеличились заповедные территории
В Украине увеличились заповедные территории
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь