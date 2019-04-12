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Украинцы смогут посещать Джибути по е-визам

Украинцы смогут посещать Джибути по е-визам
20:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: МИД сообщило, что в Республике Джибути ввели электронные визы для украинцев.

В Джибути ввели электронные визы для украинцев.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"С 7 апреля правительством Республики Джибути введено оформление одноразовых электронных виз (e-visa) для посещения Джибути воздушным транспортом с туристической, деловой и транзитной целью", - говорится в сообщении.

"Граждане Украины могут подать обращение на электронную визу через портал Djibouti e-visa по ссылке: https://www.evisa.gouv.dj/#/", - заявили дипломаты.

Как сказано на сайте советов путешествующим от консульской службы МИД Украины, продолжительность обработки обращений по электронной визе составляет, как правило, 72 часа (пятница и суббота - выходные дни), но рекомендуется подавать электронное обращение за неделю до поездки.

Оплата производится картами MasterCard, Visa, American Express. После уплаты налога на электронную почту заявителя приходит электронная виза, которую следует распечатать и предъявить при регистрации на рейс и по прибытии в международный аэропорт Амбули города Джибути.

Срок действия и стоимость виз: транзитной (от 1 до 14 дней) - 12 долларов США, с туристической или деловой целью (от 15 до 90 дней) - 23 доллара США. Транзитная виза не нужна, если не выходить из транзитной зоны аэропорта Амбули.

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МИД, Джибути, Электронные визы.
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