Минобороны Украины показало новую военную награду (Фото)

Новости Украины: В армии Украины появилась новая награда.

В украинской армии появится новая награда - медаль "За жертву крові в боях за свободу України". Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в Facebook.

"Наконец преодолено много бюрократических преград и начинает движение новая система ведомственных наград Министерства обороны Украины! Первым отличием, которое начинает свой путь до утверждения Министром обороны и перерезает ленточку старта реформирования системы наград, медаль “За ранение”!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество и степень тяжести ранений будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали или планке - белая или серебряная веточка для легких ранений, желтая или золотая - для тяжелых. На медальной ленте могут находиться одновременно максимум три веточки разных цветов, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за самое тяжелое ранение.