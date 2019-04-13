В Украину из Германии привезли уникальный артефакт - грамоту Петра I

Новости Украины: Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что грамоту Петра I из Германии доставили в Украину, она находится в в Национальный заповедник "София Киевская"

Министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на 13 апреля из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.

Отмечается, что артефакт, датированный 1708 годом, потерялся во время Второй Мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг.

Нищук рассказал, что это очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. Сразу после того, как артефакт самолетом доставили в Украину, его перевезли в Национальный заповедник "София Киевская", где в ближайшее время его представят обзору.

Сообщается, что передача культурной ценности произошла благодаря работе Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй Мировой войны.

Известно, что в документе Петр I подтверждает назначение митрополита и описал его права и положение киевской митрополии. В свою очередь посол Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в грамоте царь Петр просил митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского патриарха.