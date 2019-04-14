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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления
08:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В переводе с еврейского имя Мария означает - "госпожа, высокая, превознесенная".

Из древнееврейского языка – горькая; по другим толкованиям – превосходная. В древних текстах имя писалось из одних согласных, в VII в. оно стало читаться в Библии как Мирьям, а в евангелии как Мириам. Отсюда и русские имена – Марианна, Марьяма, Марьяна Возможно, происходит от древнееврейского имени Мариам, что, по одной версии, идет от корня, обозначающего "отвергнутая", по другой – от слова "печальная". Православная традиция переводит имя как "госпожа". По третьей версии, имя происходит от слова "мрим" – "любимая", "желанная"; по четвертой – от слова "мара" – "отказываться", "сопротивляться".

Она несет в себе правду, терпимость, доброту и готовность к страданиям. Она точно знает, что работа, быт и материальные проблемы не обойдут ее стороной, а станут той ношей, которую она вынуждена будет нести. Убегая от подобной судьбы, она может начать поиск мужа, который освободит ее от всех бытовых проблем. ей очень нужна удача, ей хотелось бы испытать радость за свою доброту и справедливость, которые являются для нее образом жизни.

Мария - добрая, нежная, спокойная девочка. У нее самое любимое занятие - побыть нянькой для маленьких детей. Очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Действия ее иногда носят импульсивный характер. Ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности. Сверстники ценят ее за трудолюбие, способность проявить сочувствие.

Взрослая Мария излучает вокруг себя тепло, ласку, внимание. Она всегда готова помочь попавшему в беду человеку. В браке верна, но, чтобы отношения с мужем были более теплыми и искренними, необходимо иметь в семье хотя бы одного ребенка. Мария - очень преданная мать, отдает всю себя детям. Дети отвечают ей взаимностью, всегда выступают на ее стороне. Тяжело переживает неверность мужа.

Неудачи и поражения расстраивают ее, но трагедии из этого она не делает. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни своих близких не даст. Хороший организатор, она способна добиться успехов на административной работе среднего уровня. Всегда стремится к самостоятельному участку работы, где не требуется жесткого подчинения одному конкретному человеку. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине, бизнесе.

Поздравления

День сегодня словно создан

Для подарков и цветов.

Поздравлять тебя, Мария,

Целый мир уже готов.

Я тебе сейчас желаю,

Чтоб исполнились мечты,

Чтоб с удачей и успехом

Шла всегда по жизни ты.

Пусть любовь подарит ласку,

Веру, нежность и тепло.

Чтоб жила ты, словно в сказке,

Чтобы в мир несла добро.

Сегодня, дорогая Маша,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете краше,

Лишь для тебя все комплименты!

Пускай блистают твои глазки,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было лишь в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

Поет от счастья пусть душа,

А сердце будет звонко биться,

Ведь жизнь безумно хороша! 

Тебе свои я поздравления шлю,

Достойна ты, Мария, восхищения,

Пусть солнце улыбается с небес

И дарит жизнь счастливые мгновения.

Пусть имя Божьей матери тебе,

Мария, в жизни оберегом станет,

Добра и милостива будет пусть судьба,

Любовь пусть не предаст и не обманет.

Пусть сердце наполняет доброта,

И нежность обнимает пусть за плечи,

Дорога жизни будет пусть длинна,

И счастье отправляется навстречу.

Ты добрая, отзывчивая, Маша!

Ты - умница, каких ввек не сыскать.

Пусть будет полной жизни твоей чаша,

Чтоб было все, о чем могла мечтать!

Пусть радость каждый праздник украшает,

А позитив приходит в день любой,

Пусть счастью ничего не помешает,

Удача будет рядышком с тобой!

Поздравления с днем рождения в стихах и открытках

Поздравляем Машу,

Солнышко ты наше!

Для тебя, царевна,

Поздравок душевный:

Чтобы Маша не болела,

Чтоб душа у Машки пела,

Чтобы солнце ей светило,

Чтоб счастье привалило.

Ведь у Маши день рождения.

Маш, счастливою ты будь

И о всяких там сомнениях

Без раздумий позабудь!

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