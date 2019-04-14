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С сегодняшнего дня украинцы могут посещать еще одну страну без виз

С сегодняшнего дня украинцы могут посещать еще одну страну без виз
09:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: С 14 апреля дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз.

 С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт - биометрический или небиометрический" – написал П.Порошенко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

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МИД напоминает, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.

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Таиланд, Виза, Петр Порошенко, Королевство Таиланд, Безвиз.
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