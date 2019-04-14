С сегодняшнего дня украинцы могут посещать еще одну страну без виз

Новости Украины: С 14 апреля дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз.

С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт - биометрический или небиометрический" – написал П.Порошенко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

МИД напоминает, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.