В Польше в ДТП погибли двое украинцев

Новости Украины: В результате ДТП в Польше в ночь на воскресенье, 14 апреля, погибли двое граждан Украины, еще два человека получили травмы.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, в Польше в результате ДТП погибли двое граждан Украины, еще два человека получили травмы.

Как сообщает Польское радио, авария произошла около Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве.

По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в дерево на обочине дороги. В аварийной службе сообщили, что сила удара была настолько мощной, что двигатель отбросило на 12 метров, мотор загорелся.

На месте ДТП погибли двое мужчин из Украины в возрасте 23 и 30 лет. Водитель и третий пассажир, оба - граждане Грузии, получили травмы.

"Погибли пассажиры, которые сидели на правой стороне автомобиля. У тех, кто был рядом с водителем, были пристегнуты ремни безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности", - сообщила представитель полиции в Кентшине Моника Данеляк.

Причины аварии неизвестны. Полиция проверяет информацию о пьяном вождени