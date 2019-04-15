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Понедельник, 15.04.2019
Полиция сообщила, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф
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Полиция сообщила, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф

Полиция сообщила, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф
07:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлены размещения провокационных бордов с Петром Порошенко.

Провокационная наружная реклама в стилистике предвыборной агитации штаба президента Украины Петра Порошенко размещена с нарушением законодательства, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов", - цитирует в воскресенье вечером интернет-издание "Украинская правда" Я.Тракало.

По словам спикера, сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлены размещения политической рекламы следующего содержания.

"Согласно ч.2 ст.212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет наложение штрафа. На лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Я.Тракало. По его словам, сами борды коммунальные службы снимут.

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Штраф, Полиция, Петр Порошенко, Провокационные борды с Порошенко.
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