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Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление

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Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки, в остальных областях будет теплее, местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 15 апреля, северо-западная часть Украины останется в довольно холодной и сухой воздушной массе, остальная территория - в более теплом и влажном воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях в понедельник - без осадков; ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью сильные заморозки в воздухе 1-6°, температура днем около 0°. В северных и Черкасской областях без существенных осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (в Винницкой, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°), температура днем 7-12° тепла.

На остальной территории дожди, в Крыму и Приазовье местами значительные дожди; температура ночью 3-8° тепла, в Приазовье местами 9-11°, днем 10-15°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-18 м/с. В Киеве - без существенных осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 15 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью -1...+1, днем +11...+13
  • Львов – дождь, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Тернополь – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Черновцы – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Хмельницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Ровно – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Житомир – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Одесса – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Николаев – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Херсон – дождь, ночью +6...+8, днем +12...+14
  • Симферополь – дождь, ночью +7...+9, днем +11...+13
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +9...+11
  • Черкассы – дождь, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10
  • Сумы – дождь, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Полтава – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11
  • Днепр – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13
  • Запорожье – дождь, ночью +6...+8, днем +12...+14
  • Донецк – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14
  • Луганск – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14
  • Харьков – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14
  • Киев – ясно, ночью 0...-2, днем +7...+9

Во вторник, 16 апреля, в Украине временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью на западе страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в западных областях ночью сильные заморозки 0-4°, температура днем 4-9° тепла.

В Киеве 16 апреля временами дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

17 апреля будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, только ночью 16 апреля на западе страны, днем на севере Левобережья без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла; 16 апреля в западных областях ночью сильные заморозки 0-4°, температура днем 4-9° тепла.  17 апреля в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

В течение 18-19 апреля синоптики обещают без осадков, лишь ночью 18 апреля в южной части небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, на поверхности почвы (18 апреля кроме юга страны) заморозки 0-4°, днем 9-15° тепла. В течение 18-19 апреля в столице без осадков. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4 °, днем 9-15° тепла.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Погода, Дожди, Синоптики, Прогноз погоды, Грозы, Погода 15 апреля.
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