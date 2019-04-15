Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление

Новости Украины: В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки, в остальных областях будет теплее, местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 15 апреля, северо-западная часть Украины останется в довольно холодной и сухой воздушной массе, остальная территория - в более теплом и влажном воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях в понедельник - без осадков; ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью сильные заморозки в воздухе 1-6°, температура днем около 0°. В северных и Черкасской областях без существенных осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (в Винницкой, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°), температура днем 7-12° тепла.

На остальной территории дожди, в Крыму и Приазовье местами значительные дожди; температура ночью 3-8° тепла, в Приазовье местами 9-11°, днем 10-15°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-18 м/с. В Киеве - без существенных осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 15 апреля в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью -1...+1, днем +11...+13

Львов – дождь, ночью -1...+1, днем +8...+10

Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Тернополь – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Черновцы – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Хмельницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Луцк – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Ровно – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10

Житомир – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10

Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Одесса – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13

Николаев – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13

Херсон – дождь, ночью +6...+8, днем +12...+14

Симферополь – дождь, ночью +7...+9, днем +11...+13

Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +9...+11

Черкассы – дождь, ночью -1...+1, днем +9...+11

Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Сумы – дождь, ночью -1...+1, днем +9...+11

Полтава – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11

Днепр – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13

Запорожье – дождь, ночью +6...+8, днем +12...+14

Донецк – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14

Луганск – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14

Харьков – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14

Киев – ясно, ночью 0...-2, днем +7...+9

Во вторник, 16 апреля, в Украине временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью на западе страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в западных областях ночью сильные заморозки 0-4°, температура днем 4-9° тепла.

В Киеве 16 апреля временами дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

17 апреля будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, только ночью 16 апреля на западе страны, днем на севере Левобережья без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла; 16 апреля в западных областях ночью сильные заморозки 0-4°, температура днем 4-9° тепла. 17 апреля в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Временами дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

В течение 18-19 апреля синоптики обещают без осадков, лишь ночью 18 апреля в южной части небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, на поверхности почвы (18 апреля кроме юга страны) заморозки 0-4°, днем 9-15° тепла. В течение 18-19 апреля в столице без осадков. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4 °, днем 9-15° тепла.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.