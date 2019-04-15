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Верховный суд внес изменения в правила расчета военных пенсий

Верховный суд внес изменения в правила расчета военных пенсий
17:14 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Верховный суд Украины постановил при начислении пенсий военнослужащим не учитывать ежеквартальные и разовые виды премий.

Верховный Суд в составе судей судебной палаты во время рассмотрения дел по защите социальных прав Кассационного административного суда постановил, что индексация пенсий должна быть учтена в составе денежного довольствия военнослужащих для расчета пенсии за выслугу лет, что обеспечивает соблюдение пенсионных прав лиц, уволенных с военной службы. При этом отмечается, что при начислении пенсии не должны учитываться ежеквартальные и разовые виды премий.

Согласно сообщению Верховного суда Украины, истец, которому назначена и выплачивается пенсия по инвалидности, просил обязать ответчика пересчитать и выплатить истцу пенсию в размере, составляющим 80% денежного обеспечения с учетом денежной помощи на оздоровление, индексации, единовременного пособия при увольнении в размерах, указанных в справке воинской части, а также осуществить выплату суммы перерасчета.

Отмечается, что суд первой инстанции постановил оставить без изменений постановление апелляционного суда, иск был удовлетворен. При принятии соответствующего решения, суды исходили из того, что денежная помощь на оздоровление, индексация и единовременное пособие при увольнении являются одноразовыми дополнительными видами денежного обеспечения.  В сообщении уточняется, что согласно ч. 2 ст. 9 Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" входят в состав денежного обеспечения военнослужащих, а поэтому должны быть учтены при начислении пенсии.

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Верховный суд изучил по кассационной жалобе указанные судебные решения и принял решение частично удовлетворить кассационную жалобу, а остановления судов предыдущих инстанций отменил в части удовлетворения иска по учету денежной помощи на оздоровление и единовременного денежного пособия при увольнении и отказал в удовлетворении иска в этой части, а в другой части судебные решения оставил без изменений.

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Правила, Изменения, Верховный суд Украины, Начисление пенсий, Украинским военносдужащим, Не учитывать премии.
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